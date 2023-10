Una firma che vale oro. Ad Acqualagna il patto per le infrastrutture. Acquaroli: "Epocale"

C’è soddisfazione ad Acqualagna per la notizia della presenza di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione dell’apertura della 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che si terrà domani. Con la premier ci sarà il ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, per la firma di un importante accordo di coesione fra Governo e Regione Marche. "Siamo onorati di ospitare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto – sottolinea il sindaco Luca Lisi - Per Acqualagna è una giornata storica, è la prima volta che riceviamo la visita di una delle più alte cariche dello Stato, e soprattutto in occasione dell’avvio della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, uno dei progetti più significativi, che ci distingue a livello internazionale grazie alla nostra preziosa risorsa, eccellenza italiana e simbolo del made in Italy. La visita della premier è un evento straordinario ed eccezionale, che si lega alla figura del nostro più illustre concittadino, Enrico Mattei, al cui coraggio e alla cui tenacia devono molto sia i marchigiani che l’Italia intera. Il piano Mattei è sempre più centrale nella politica di questo Governo e la presidente Meloni, anche nel suo discorso di insediamento, aveva sottolineato la grandezza di questa figura, ricordando il grande protagonismo di Mattei nella storia del sistema industriale e culturale del Paese. Ringrazio la presidente Giorgia Meloni per aver accolto l’invito di una visita nella nostra cittadina e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, per quanto si è prodigato a fare per raggiungere questo grande risultato, che dà lustro al nostro territorio e alle Marche intere". L’arrivo della Meloni è previsto nella mattinata di domani in piazza Mattei attorno alle 11,30, Ad accoglierla il sindaco Luca Lisi insieme al presidente Francesco Acquaroli, al prefetto Emanuela Saveria Greco e al presidente della provincia Giuseppe Paolini.

Amedeo Pisciolini