Una fisarmonica con pochi eguali . Joselito festeggia 30 anni di carriera

Per gli appassionati della musica da ballo è una vera istituzione e la sua fisarmonica è capace come poche di sedurre. Ieri ha festeggiato i primi 30 anni di carriera Joselito Boldorini, originario di Barchi, nel Comune di Terre Roveresche, frontman della omonima band ‘Joselito’, un quintetto che da 6 lustri si esibisce nelle piazze e nelle balere di tutto il centro Italia con un repertorio ricco e variegato di musica da ballo. Diplomatosi in fisarmonica col massimo dei voti al conservatorio ‘Rossini’ sotto la guida di Sergio Scappini, Boldorini nel 2000 ha rappresentato l’Italia al trofeo mondiale di fisarmonica svoltosi in Spagna. Nel suo palmares anche il primo premio al concorso internazionale d’interpretazione musicale ‘Comune di Airolo’ (Svizzera), sia nel repertorio classico che in quello etnico-popolare. Nel 2003 ha vinto a Castelfidardo il prestigioso concorso ‘Musica senza parole’ con il suo brano ‘Acqua di mare’: a lui il primo premio come miglior autore e miglior esecutore. Nella sua già lunga carriera ha partecipato a diverse trasmissioni nazionali radio e tv. Incide per varie etichette discografiche e ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Pesaro con cui ha registrato una compilation contenente il concerto per fisarmonica e orchestra di Piazzolla. Ieri, nei festeggiamenti per i primi 30 anni di vita sul palco, tenutisi a ‘L’Incontro’ di Serra de’ Conti (coincisi con il suo compleanno), ha proposto un concerto insieme a tutta la sua band, composta dal fratello Demis Boldorini (cantante), Debora Valli (cantante), Stefano Scarponi (batteria), Daniele Marucci (sax) e Giorgio Tuzi (light designer). Ospite d’onore della serata Pietro Galassi, un’artista big della musica da ballo in Italia. "Ci ho messo tanto impegno fin da piccolo – afferma Joselito -, quando i miei coetanei pensavano a giocare a pallone in strada. Ho trascorso gli anni dell’adolescenza con la fisarmonica, ma poi quei sacrifici mi hanno ripagato. E’ molto bello, oggi, respirare l’apprezzamento e la gratitudine del pubblico. Spero che la gente stia al mio fianco ancora per altri 30 anni. Per me, ogni spettacolo è una scarica di adrenalina". A congratularsi con Joselito anche il sindaco Antonio Sebastianelli: "E’ un orgoglio del nostro Comune. Sono certo che la sua carriera debba toccare ancora l’apice. Siamo tutti con lui".

Sandro Franceschetti