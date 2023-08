Una flebo per il castagno secolare "Questa terapia d’urto lo salverà"

di Sandro Franceschetti

Per salvare il ‘castagno’, vale a dire l’ippocastano con oltre 200 anni di vita censito tra ‘Gli alberi monumentali’ della Regione Marche che troneggia nel parco di corso Matteotti ad Orciano si prova anche con delle speciali ‘flebo’. E ad applicargliele, con una metodologia che sembra scaturire dalla genialità di Leonardo da Vinci, è un tecnico fitoiatra di Tre Castelli (An), Sauro Allegrezza, specializzato in endoterapia delle piante arboree ornamentali, che ha già riportato al vecchio splendore anche un leccio in una villa di Ilaria Rattazzi, figlia di Susanna Agnelli.

Da alcuni anni l’albero secolare di Orciano mostra segni di cedimento: alcuni rami si sono spezzati e le foglie sono tutt’altro che rigogliose. E ciò suscita la preoccupazione di molti cittadini, legatissimi a quella pianta, simbolo e vanto del paese. "Proprio alcuni orcianesi, coi quali collaboro da anni per la mia attività di fitoiatra – racconta Allegrezza – mi hanno segnalato il ‘caso del castagno’ e io sono andato a vederlo. Dopodiché ho telefonato al sindaco dicendogli che forse avevo la cura giusta per farlo rinvigorire e il primo cittadino mi ha dato subito l’ok".

Così, una settimana fa, Sauro ha applicato le ‘flebo’ all’albero: "Trattandosi di un esemplare che ad un metro di altezza ha un tronco con una circonferenza di 4 metri e 20, che per abbracciarlo ci vogliono almeno tre persone alte – riprende l’esperto –, gli ho fatto tutto intorno nel tronco 10 fori e c’ho applicato altrettante bottigliette con una soluzione in grado di contrastare il parassita ‘cossus cossus’, comunemente definito ‘rodilegno’, e anche le infezioni fungine che secondo me stanno devastando l’albero".

"Ogni tubicino – aggiunge Allegrezza -, grazie ai fori effettuati con una punta di trapano, ha consentito alla miscela curativa di raggiungere la zona del tronco in cui scorre la linfa grezza, detta ‘alburno’. Oggi (ieri, ndr) ho rimosso le bottigliette delle ‘flebo’ e richiuso i fori con una tecnica molto antica descritta dal grande Leonardo da Vinci. E sa un cosa? Sono molto fiducioso che nella prossima primavera ‘il castagno’ mostrerà un nuovo vigore e una fioritura importante e che la gente potrà godere della sua vista ancora per decenni".

Parola di un fitoiatra, che oltre ad aver curato l’albero secolare nella villa di Ilaria Rattazzi ha "salvato dall’abbattimento centinaia di piante, tra ippocastani, querce centenarie e lecci".