Una frana preoccupa via Sasso Ci sono crepe in mezzo alla strada

Una frana di circa trenta metri per venti preoccupa da lunedì pomeriggio via Sasso, non lontano dai magazzini comunali e dal deposito di Adriabus. Qui una piccola strada privata che conduce a quattro aziende di artigiani verso le 14 ha mostrato, in seguito alla frana, una lunga crepa che ha la inquietante apparenza di una sottile voragine. Ad accorgersene i titolari delle ditte che vi lavorano. "Era il primo pomeriggio - racconta uno di loro - quando dovendo passare con l’auto ci siamo accorti che c’era qualcosa di strano. Era una lunga crepa nell’asfalto, che tra l’altro avevamo realizzato nuovo pochi mesi fa. Poi, nel giro di qualche ora, la fessura si è estesa e approfondita, facendo sì che metà della carreggiata si abbassasse di mezzo metro".

Sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno constatato la situazione e hanno apposto i sigilli agli imbocchi della via, rendendo però di fatto le quattro aziende irraggiungibili. Nella giornata di ieri invece Marche Multiservizi è intervenuta per scollegare le utenze di acqua e gas, onde evitare che la frana in futuri smottamenti possa coinvolgere le condutture che passano sotto la strada interessata. Non si capisce ancora quale sia la causa principale del movimento del terreno, che seppur al momento non sia del tutto franato ma solo ‘abbassato’, non promette affatto bene. Infatti la neve che ha impregnato il terreno potrebbe non essere la sola causa: poche settimane fa, nel terreno sottostante la scarpata su cui poggia la strada, sono stati rimossi diversi camion di terra che era franata tempo addietro, pulendo sì l’area, ma lasciando la zona soprastante ‘libera’ di scivolare senza qualcosa che la contenesse. Pare dunque che sia una concatenazione di eventi ad aver provocato lo smottamento: prima la rimozione della terra a valle, e ora l’acqua che infiltrandosi nel terreno l’ha reso sdrucciolevole. Al problema della strada si aggiunge però il dramma degli artigiani.

Giovanni Volponi