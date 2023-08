Una Giornata di Cultura, Musica e Divertimento a Pesaro e Provincia Oggi in tutta la provincia di Pesaro sono in programma eventi culturali, musicali e gastronomici, per tutti i gusti: al Museo Rossini, a Fano, Urbino, Gradara, Mondolfo, Carpegna e San Costanzo. Un'occasione per scoprire le bellezze della zona!