Una giornata nell’orto per riflettere sull’autismo

Nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, domenica 2 aprile, Openhouse apre le porte del suo orto botanico in via Rosciano 28. I partecipanti al laboratorio, a partire dalle 15.30, contribuiranno a realizzare una parte dell’orto, con la semina e la messa a dimora di alcune piantine. A guidare il laboratorio saranno i giovani coinvolti nei progetti "Durante noi", "Soli Mai" e "Dopo di noi". L’iniziativa è curata dagli operatori e dai volontari delle cooperative Labirinto e Giò, con l’Ambito sociale 6. "Si tratta – ha commentato l’assessore al Welfare e presidente dell’Ambito Dimitri Tinti – di una giornata importante dove i cittadini avranno modo di rendersi conto di come funziona il sociale e come nascono nuovi percorsi e progetti grazie all’aggregazione di diverse realtà". E ancora Tinti: "Nel 2022 l’Ambito sociale ha sostenuto 50 nuclei familiari (41 nel 2021) per le spese di cura e assistenza, di cui 33 famiglie fanese, per un importo complessivo erogato pari a 36.887,72 euro (nel 2021 erano 18.451,85 euro), con un contributo fino ad un massimo di 1.881 euro". Per ricordare la giornata sull’autismo domenica l’Arco d’Augusto sarà illuminato d’azzurro.