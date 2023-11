Una giornata per i caduti e le forze armate

Oggi, dalle ore 10, a Montecchio, in piazza della Repubblica, il Comune di Vallefoglia celebra la "Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate". "Anche in un contesto internazionale così drammatico - afferma il sindaco Palmiro Ucchielli - la nostra Amministrazione in collaborazione con le associazioni nazionali Combattenti e Reduci, Mutilati ed Invalidi di Guerra, Partigiani d’Italia e delle Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, ha organizzato ugualmente la ricorrenza anche per sensibilizzare i cittadini sull’importanza e la salvaguardia della pace. La cerimonia sarà accompagnata dalle classi ad indirizzo musicale e dall’Orchestra "Incontro" dell’Istituto statale Pian del Bruscolo. Interverranno il presidente Associazione nazionale Combattenti e Reduci di Vallefoglia, Davide Ciaroni, i dirigenti scolastici degli Istituti statali, Daniela Pasciuti e Antonio Altorio.

E sempre oggi alle 12.30, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della Cappella ai Caduti di Guerra a Monteciccardo (via Roma, 2). Benedizione della corona, alle 11.15 alla chiesa “San Sebastiano Martire”.

l.d.