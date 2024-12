Una girandola di eventi per festeggiare fino a Capodanno

Con il tradizionale concerto, eseguito ieri a Teatro Sanzio, il “Natale di stelle“ di Urbino è entrato nel vivo. Oggi le iniziative si prenderanno un giorno di pausa, per poi ricominciare domani, 25 dicembre, proponendo “Natale in gioco“, attività di ludoteca gratuita per famiglie e bambini in collaborazione con il Club Iddu, dalle 17,30 alle 19.30, nel Collegio Raffaello. Per Santo Stefano e per il 27 dicembre, il cartellone stilato dal Comune ha in programma due tombole, sempre al Collegio Raffaello: la prima, giovedì, sarà curata dall’Asd Urbino Sport divertimento cultura, alle 21, aperta a tutti; la seconda, venerdì, sarà gestita dal Club Iddu e destinata ai bambini, alle 16,30.

"Ricordiamo che ci sono ancora tante iniziative per il Natale a Urbino – spiega Lara Ottaviani, assessore agli Eventi –. Anche per il 25 dicembre, ad esempio, abbiamo organizzato al Collegio Raffaello un piccolo momento di intrattenimento e gioco a cura del Club Iddu per i bambini che il pomeriggio di Natale, dopo il pranzo in famiglia, vorranno fare una passeggiata in centro con genitori e nonni. Poi inizieranno le tombole per i grandi e per i bambini e i pomeriggi di letture, sempre al Collegio Raffaello. Nei prossimi due fine settimana ci saranno sempre spettacoli in piazza e la pista di ghiaccio continuerà a ospitare i tanti ragazzi che ogni giorno scelgono di stare con gli amici a pattinare: dopo anni che mancava, la pista è stata molto gradita, dimostrando che la scelta è stata davvero azzeccata".

Quattro eventi per sabato 28: si comincia alle 11 con “Racconti di Natale al Museo Albani. Il Natale letto attraverso le opere del Museo“ dedicato a bambini di 5-11 anni; alle 16, nella Sala Castellani del Collegio Raffaello, “Natale da favola“, letture per bambini a cura della biblioteca Lilliput; alle 17, in piazza della Repubblica, animazione itinerante con trampoli e performance di fuoco in collaborazione la Pro loco Urbino; alle 21, nel monastero di Santa Chiara (via Nazionale), concerto di Natale per harmonium e voce.

Altro spettacolo, sempre in piazza della Repubblica, domenica 29 alle 17, con un’esibizione di danza aerea in collaborazione con la Pro loco, mentre alle 21, nel Collegio Raffaello, l’Asd Urbino Sdc proporrà una seconda tombola aperta a tutti. Lunedì 30 nuovo concerto, a cura delle monache agostiniane nel monastero di Santa Caterina (via Saffi) alle 21. Martedì 31 sarà la volta della grande festa, quella della vigilia di Capodanno, organizzata insieme all’Associazione commercianti, con la collaborazione di Gente di Strada. Tra gli stand gastronomici aperti durante tutto l’evento, si comincerà a festeggiare alle 22,30 con i “Secondo Tempo“, cover band di 883 e Max Pezzali, che si esibiranno per due ore. Dopo il brindisi, live set di Dj Wins da mezzanotte e mezza alle 3. In aggiunta, dal 27 al 29 dicembre al PalaCarneroli si svolgerà Mba Christmas Cup, torneo di basket under 13 organizzato da Metauro Basket Academy, mentre tutti i giorni saranno visitabili le opere del circuito “Le vie dei presepi“, con orari 10-13 e 15-19, e l’Oratorio di San Giuseppe con una tariffa scontata. Inoltre, nel fine settimana tornerà “Batanai tra le mura“, mercatini di artigianato, antiquariato e modernariato a cura della Pro loco.

Nicola Petricca