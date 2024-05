Una gita scolastica per l’ambiente

Recentemente con la mia classe abbiamo fatto visita alla Bottega del Riuso e al Centro Raccolta Differenziata di Pesaro. Alla Bottega ha sede l’associazione Onlus Gulliver che, come ci ha spiegato una volontaria, è nata durante un periodo di crisi economica tra il 2012 e il 2015. Lì ho scoperto anche che possono trovare un impiego persone disabili che così riescono ad immettersi nel mondo del lavoro.

Abbiamo trovato prodotti di ogni tipo: lampade, poltrone, libri, ma anche vestiti e generi alimentari. L’associazione Onlus Gulliver si occupa anche di recuperare dai supermercati cibi vicini alla data di scadenza per consegnarli poi a persone che ne hanno bisogno. Penso che questa sia un’attività molto importante perché ci insegna che gli oggetti possono avere sempre una nuova vita e che gli alimenti non vanno buttati troppo presto, ma piuttosto consumati. Ci siamo poi spostati al Centro di Raccolta Differenziata dove mi ha stupito una cosa: in un grande capanno venivano gettati i rifiuti provenienti dai bidoni stradali del vetro ma dentro c’erano anche molta plastica e carta. Questo mi ha fatto pensare a come stiamo trattando l’ambiente e a cosa rimarrà alla generazioni future se non miglioriamo nel quotidiano. Ho trovato invece molto interessante il fatto che si possano portare lì i propri rifiuti per rendere l’ambiente più pulito ma anche aiutare i cittadini a spendere meno in bolletta!

Beatrice Storari, 3B