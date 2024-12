Una giuria a caccia del panettone più spettacolare

Alla ricerca del panettone più spettacolare. Scadono oggi le iscrizioni per partecipare a ‘Boom’ il concorso di panettoni organizzato dal Comune e dall’artista Giovanni Gaggia. La gara si svolgerà sabato alle 17.30 alla Galleria Bramante. Il premio? Un packaging speciale basato sulla poetica di un artista e scelto tra gli elaborati degli studenti della Scuola del Libro – Liceo Artistico di Urbino. Una doppia giuria di grande qualità decreterà il miglior panettone e il packaging più bello. Per giudicare i dolci ci saranno Mattia Casabianca (Executive Pastry chef di Mauro Uliassi tra i migliori in Italia inserito nella guida Pasticceri e Pasticcerie 2025 del Gambero Rosso), Francesca Casci Ceccacci ( Pandefrà tre pagnotte del Gambero Rosso), Luca Api (Pasticceria Silvana due torte del Gambero Rosso) e Francesco Pompetti (Impastatori Pompetti tre spicchi del Gambero Rosso e tre pizze per la guida L’Espresso). A giudicare le confezioni gli artisti Arianna Pace e Giovanni Gaggia; Pietro Gaglianò (curatore e critico d’arte), Marcella Russo (curatrice e manager culturale), Massimiliano Tonelli (direttore editoriale di CiboToday e di Artribune) e l’editore Manfredi Nicolò Maretti. Per partecipare basta inviare una mail a boomilfuturo@gmail.com.

fra. pier.