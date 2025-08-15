Una grande folla a Canavaccio per l’addio a Giovanni Garbugli

Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, ieri non c’era solo tutta Canavaccio a salutare Giovanni Garbugli, c’erano anche centinaia di persone venute da Urbino e dal circondario ed è facile immaginare che ci fosse qualcuno arrivato anche da più lontano. Il paese si era trasformato in un’infinita processione di auto, mentre dentro e davanti all’edificio si era creata una folla incredibile: miglior testimonianza di quanto il 63enne fosse benvoluto non ci sarebbe potuta essere.

La sua morte, avvenuta lunedì mentre era sul Catria per un’escursione in mountain bike, ha lasciato un vuoto enorme nella città di Urbino. Garbugli era ben più di un barista, era un istrionico giramondo, capace di dialogare, di accogliere e far ridere, un amico, un marito, un fratello, un padre. E, proprio insieme a uno dei suoi fratelli, Giacomo, aveva costruito un vero punto di riferimento alle porte del centro storico di Urbino, lo Sugar Café, crocevia di studenti e lavoratori, ritrovo per tanti, spesso punto di partenza o di ristoro per le uscite dei ciclisti. Il suo lascito, però, va ben oltre la mera attività commerciale avviata, perché Garbugli, per ammissione propria, prima, e degli amici e familiari che lo hanno ricordato al funerale, poi, era "un vero tornado", uno che non riusciva a stare fermo.

Con lui, nella camera ardente c’erano oggetti che ne riassumevano vita e passioni: dal costume che indossava sull’adorata Spiaggia 146 di Riccione al boccino, perché era un assiduo giocatore di bocce, dagli occhiali da sole alla divisa da maître di sala, fino all’attrezzatura da ciclista. L’incapacità di stare fermo andava di pari passo con l’incapacità di "tenere il muso", perché Garbugli, o meglio, Giovi o Gianni, nel proprio bar – e anche fuori – accoglieva tutti con un sorriso, una parola di conforto o una battuta e tantissima generosità. È così che ieri l’hanno ricordato le persone che hanno parlato di lui, tra le lacrime per il momento e qualche risata – seppur strozzata – nell’evocare memorie: Carla Biccari, ex presidente Pro Loco, ne ha lodato "l’inesauribile energia" e la capacità di accogliere la gente "con cordialità ed eleganza da maitre", gli amici, per voce di Massimo Marchionni, hanno detto che la sua assenza "lascia un vuoto enorme, un silenzio difficile da colmare", mentre Gloria Rossi, amica dei figli, ha ricordato come "Giovi fosse gioia, accoglienza e compagnia. Per noi amici era il babbo di tutti".

Infine è toccato ai famigliari, la sorella Silvia e poi i figli Agnese e Alessandro, che, nel definirlo "unico e inimitabile", si sono detti fieri che Giovanni fosse loro padre. Fuori dalla chiesa, l’ultimo momento, l’ultimo tentativo di ridere per esorcizzare l’improvvisa e ingiusta tristezza calata su Canavaccio, con la bara che esce sulle note di “A mano a mano“, brano di Rino Gaetano, cantato a squarciagola dai famigliari e da vari presenti. Giovanni Garbugli lascia i fratelli Giacomo e Luca, la sorella Silvia, la moglie Angela e i figli Alessandro e Agnese. Ora, riposa nel cimitero di Canavaccio.

