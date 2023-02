Una leonessa di nome Eleonora

Ieri ricorreva santa Eleonora, regina di Inghilterra, si commemora senza che sia citata nel martirologio romano. Ma non parlerò di lei, vorrei invece cogliere l’occasione di presentare un’altra regina: Eleonora d’Aquitania. Eleonora d’Aquitania nacque attorno al 1122. Figlia di Guglielmo X (duca d’Aquitania e conte di Poitou) sposò il re di Francia, Luigi VII. Regina, lettrice di liriche corteggiata dai più grandi trovatori (poeti) del tempo, Eleonora un giorno salì s’un cavallo bianco, indossò l’armatura e si recò nientemeno che da Bernard de Clairvaux (santo e dottore della chiesa) per fare voto di pellegrinaggio in Terrasanta. La sovrana accompagnò il marito alla seconda crociata. Al ritorno (1152) i coniugi chiesero il divorzio. Lo ottennero. Troppo intelligente e acculturata Eleonora per soggiacere alle "compostezze" di un marito austero e retrogrado. La donna si risposò, subito, con Enrico Plantageneto, conte di Angiò e duca di Normandia. Enrico, nel 1154, fu incoronato re d’Inghilterra e Eleonora regina, di uno stato rivale. Enrico II non era bigotto come Luigi, manifestava un temperamento autoritario, del tutto simile a quello di Eleonora. Furono scintille. I due ebbero numerosissimi figli tra cui il celeberrimo Riccardo (Cuor di Leone) e Giovanni (detto "senza terra"). Riccardo fu il preferito di Eleonora che lo protesse per tutta la vita. In un’epoca in cui la vita media poteva aggirarsi tra i 40 e i 50 anni Eleonora, a 80 anni, ancora si spostava per l’Europa, tanto che presenziò alle nozze spagnole tra la nipote Bianca di Castiglia e il futuro re Luigi VIII di Francia. Morì a 82 anni, la leonessa di Francia e Inghilterra, a Fontevrault dove è sepolta. La più grande donna che calcò il suolo europeo nei secoli di mezzo.