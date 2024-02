Una luce in fondo al tunnel. E Tambone vuol restare

Per vincere le partite all’ultimo secondo ci vuole il pelo sullo stomaco, quel pizzico di cinismo che Meo Sacchetti sta invocando sin dal suo arrivo ma che ancora manca a questo gruppo che si è sempre perso nei finali punto a punto. L’ultima volta, domenica a Scafati quando entrando nel rettilineo dei 3’ finali non ha più visto il canestro, trovando conclusioni complicate quando per tutto l’arco della gara si era espressa senza sentire il peso del pallone. Ma tutto è cambiato quando la Givova ha messo il naso avanti, l’ansia si è impadronita delle mani e soprattutto della testa dei biancorossi. Difatti le cinque vittorie conquistate dalla Vuelle sono sempre state ‘larghe’: ha dominato a Brindisi, ha strapazzato Treviso, ha sbancato Milano stando sempre avanti, ha resistito al ritorno di Pistoia difendendo la dote conquistata in precedenza. L’unico successo conquistato in una battaglia punto a punto è stato quello con Tortona. Per il resto, quando è stato il momento di stringere ha sempre toppato: al debutto di Brescia fallì l’ultimo tiro; dopo la ’remuntada’ con Scafati perse all’overtime; con Varese combinò un disastro dopo essere stata a lungo in vantaggio.

Manca il risolutore, un ruolo che Bamforth non è mai riuscito a interpretare, anche per limiti fisici. E continua a mancare anche dopo l’arrivo di McDuffie al quale domenica la squadra ha affidato l’ultimo tiro, ma che si è andato a schiantare contro la mole di Gentile trovando una conclusione sbilenca. Poi Visconti non è stato fortunato: quel tap-in poteva valere mezza salvezza. Soprattutto poteva risollevare il morale di un gruppo già abbastanza depresso per l’assenza di un risultato che manca dal 17 dicembre, quando l’esordio di Cinciarini coincise col blitz di Pistoia. Sembrava l’inizio di una nuova pagina e invece la riscossa si arrestò lì.

A Scafati, però, si è rivisto quell’Andrea, anzi anche meglio vista la produttività offensiva oltre ai 7 assist. Da questa trasferta si portano a casa la riscoperta di un Bluiett che ha infilato triple difficili con l’uomo addosso e un gioco da tre punti coraggioso nel momento caldo. Chissà perché la Vuelle non si si è fidata di lui per quell’ultimo tiro anche se 6’’ sono pochi e lui non è l’emblema della velocità. L’altro uomo riscoperto è Ford: ha piantato due stoppate da urlo ha preso rimbalzi ma questa non è una novità. Soprattutto ha giocato con grande voglia. Forse Sacchetti ha liberato la testa a entrambe: in questo finale ci sarà bisogno anche di loro. E pure di Tambone (foto): pare che il capitano abbia rifiutato di scendere dalla nave, declinando la ricca offerta di Trapani.

Elisabetta Ferri