Una ’Luce’ sull’esistenza

Sarà ancora una serata con i protagonisti quella di oggi al Masetti Cinema di Fano. I registi Silvia Luzi e Luca Bellino interverranno infatti per presentare il loro nuovo film, intitolato "Luce", accompagnati nell’occasione anche dalla protagonista, Marianna Fontana. Silvia Luzi, Luca Bellino e Marianna Fontana (foto) incontreranno il pubblico del Masetti alle ore 20, 45 circa, con proiezione del film alle ore 21,15.

Ambientato nel Sud Italia, in un panorama freddo e montagnoso, "Luce" racconta come la vita di una ragazza prenda una svolta inquietante quando su una spiaggia viene colpita da un’idea improvvisa. Ossessionata da un drone e da un cellulare, finirà per credere all’esistenza di qualcun altro. Ma è sottile il confine tra bisogni e desideri, tra immaginazione e realtà. "Volevamo continuare a raccontare il rapporto con il potere – diranno in sala i due registi - cioè quel potere che quando è famiglia ti schiaccia e quando è lavoro ti aliena. Abbiamo provato a farlo attraverso il tumulto di una giovane donna in un contesto che la vuole operaia, ignorante, sottoposta, e che la induce a una scelta malsana alla ricerca di un’assenza e di una voce che diventano vita parallela. Forse inventata, o forse più vera del vero".

Silvia Luzi e Luca Bellino sono registi, sceneggiatori e produttori. La loro opera prima "Il Cratere" (Crater, 2017) è stata presentata in anteprima alla 74° Mostra D’Arte Cinematografica di Venezia (Settimana della Critica, in concorso).

