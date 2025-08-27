Una magazzino per la Caritas

Aiutare chi aiuta: la Caritas urbinate è alla ricerca di un nuovo magazzino e lancia un appello a privati o enti che ne abbiano la disponibilità e possano concederlo in comodato. Da ormai alcuni anni l’ente religioso ha trasferito la sua sede principale nei rinnovati locali del colle dei Cappuccini, ovvero l’ex convento a pochi passi dai collegi universitari. Tuttavia, i pur capienti spazi non sono idonei ad ospitare un grande magazzino, che tuttora rimane in via delle Campane, nel centro storico, in locali a loro volta non ottimali. Ma la situazione, nelle intenzioni del direttore, necessita un cambio: "La Caritas Diocesana di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado cerca un magazzino in buono stato per lo stoccaggio di beni alimentari e non, da destinare all’emporio solidale della Caritas di Urbino e delle varie Caritas Parrocchiali della diocesi", spiega il direttore e diacono Luigi Fedrighelli. "Stiamo cercando un magazzino o un capannone, preferibilmente a Urbino o nelle vicinanze (anche a Fermignano, Trasanni o Gadana) che possa essere concesso in comodato d’uso gratuito. Per la grande quantità di beni che ospitiamo, le caratteristiche specifiche del locale dovrebbero essere di misurare almeno 100 metri quadrati, di essere adatto per attività di stoccaggio e che sia un ambiente asciutto e pulito. È importante che la struttura sia adatta a questa funzione quindi con ampi spazi e possibilmente con accesso agevole per il carico e lo scarico delle merci. Da parte sua, Caritas offre la propria disponibilità a prendersi cura del bene.

gio.volp.