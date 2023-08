Una mamma: "Assurdo spostare quel reparto, ecco la mia esperienza"

Dopo la notizia emersa del probabile spostamento a Fano del reparto di pediatria, ostetricia e ginecologia, arrivano anche gli interventi dei lettori e delle mamme in particolare. Come Laura Marmouset, francese d’origine ma da anni pesarese, che meno di 7 mesi fa è stata ospite del reparto per mettere al mondo Chloé. "Quando ho appreso questa notizia mi sono spaventata, pensando al percorso recente mio e della mia bimba e immaginando quello che dovranno vivere le future e le attuali mamme – afferma Laura, che poi ci racconta la sua esperienza –. Dopo aver avuto mia figlia, grazie al reparto ginecologia-ostetricia di Pesaro, a distanza di circa due mesi ho dovuto ricorrere anche al reparto di pediatria, che ringrazio enormemente, poiché la mia piccola aveva problemi di nutrizione. Problema che il reparto è riuscito a risolvere in pochi giorni. Il reparto in quei giorni era pieno, come penso lo sia anche in questo periodo, e non comprendo come si possa chiedere a noi mamme di portare i propri bambini fino a Fano, potendo avere quei reparti qui. Immaginiamo che ci sia un’urgenza come quella dovuta a un bambino di qualche mese che cade per terra e sbatte la testa, noi genitori cosa dovremmo fare quindi? Andare fino a Fano con il rischio, magari in periodo estivo o per un incidente, di rimanere con un neonato bisognoso di cure urgenti bloccati nel traffico?". Di fatto, con la mancanza del reparto di pediatria a Pesaro, la domanda che sorge spontanea a Laura è: "Dove sarà il pronto soccorso pediatrico? Visto che è sempre stato, di norma, all’interno del reparto di pediatria?". Poi aggiunge: "Se il problema è trovare una nuova dislocazione per i reparti di Muraglia, non si può pensare a una soluzione alternativa? In una città di 100mila abitanti è ridicolo che questi reparti rimbalzino ogni tot anni da un ospedale all’altro, soprattutto visto che si parla di reparti fondamentali e critici per una donna e per il suo bambino. Puoi spostarne altri, non questi". Lo sconforto potrebbe presto trasformarsi in protesta: "Parlando con altre mamme e alcune donne che lavorano nell’ospedale di Pesaro stiamo pensando di protestare a oltranza finché i diritti delle mamme e dei lavoratori di quei reparti non saranno riconosciuti".

Teobaldo Bianchini