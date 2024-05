Una mamma ferita al cuore: "Violata la tomba di mia figlia"

Un oltraggio ai ricordi, all’amore di una mamma che ha perso la figlia Elisa quando aveva 19 anni in un incidente stradale sulla Montelabbatese. Successe 29 anni fa: due morti ed una tragedia ancora scolpita nella memoria di molti.

Con una lacrima che spunta "scusatemi", Anna Gigliotti (il marito Giulio è stato un dipendente storico dell’assessorato comunale allo Sport), viene a raccontare una storia avvenuta propria sulla tomba della figlia al cimitero centrale. Un luogo di pellegrinaggio, tra foto e oggettini che ricordano la figlia. Dal portafoglio poi tira fuori la foto a colori della figlia, una bella ragazza mora, nel fiore della gioventù. "Mi hanno portato via tutto – racconta asciugandosi gli occhi Anna Gigliotti – anche una poesia che mia figlia Elisa aveva scritto da bambina e che abbiamo ritrovato dentro il suo diario. Hanno portato via anche il suo orsacchiotto ed altri oggettini che erano appoggiati sulla tomba. Sono rimasti solo due ninnoli che forse non sono riusciti a rubare perché magari stava arrivando qualcuno, per cui sono fuggiti. Oggetti di valore? Assolutamente no. Questa gente non capisce il dolore che riesce a provocare, il male che recano alle persone".

Il cimitero centrale terra di nessuno non è un problema di questi ultimi giorni, perché spariscono fiori che poi magari finiscono in qualche altre tombe, cornici di poco valore, piccoli crocefissi ecc.... Un corollario di furti, di dispetti e di vandalismi gratuiti che vanno avanti da anni. "Sono andata ieri, domenica, al cimitero in occasione della festa della mamma e quando sono arrivata davanti alla tomba di mia figlia ho provato un grande dolore. Spero tanto che queste persone – continua Anna Gigliotti – si pentano e restiuiscano tutti questi oggetti che hanno valore solo per me, per mio marito e per gli amici che hanno voluto bene ad Elisa".

Voce tremolante per una ferita viva e ancora sanguinante, benché siano passati 29 anni da quel tragico incidente sulla Montelabbatese. "Quello che è accaduto ha dell’incomprensibile perché ha tutto il sapore di un atto gratuito di vandalismo. Che senso ha portare via una poesia e un orsacchiotto? Ho provato ad andare nel casottino d’entrata per vedere se c’erano i guardiani, ma era vuoto. Volevo capire se c’erano delle telecamere che potessero smascherare queste persone. Non solo per me ma anche per altri che vanno al cimitero per salutare i propri cari. Non è giusto quello che mi è accaduto, per cui tornerò al cimitero per capire se ci sono delle telecamere di sorveglianza che mi possano aiutare ad identificare questi vandali. Quello che hanno fatto non è giusto e credo che tutti lo debbano sapere".

m.g.