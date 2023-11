Una mano anonima ha rimosso i divieti di sosta per lavori

Il Comune mette i divieti di sosta? E chi se ne importa, tanto io li levo. È successo alla Corte Alta, dalle parti della pinacoteca municipale. Nella giornata di oggi è in programma il taglio delle erbacce nel piazzale, tanto che già da alcuni giorni sono stati piazzati alcuni cartelli che indicano un divieto di sosta temporaneo dalle 8 alle 12.

Ad alcuni "buontemponi" la cosa non è andata a genio e quindi hanno "risolto" semplicemente levando i cartelli. A fronte di ciò il Comune avverte che nel caso si prenderanno provvedimenti: "Si comunica – scrive infatti – che venerdì 3 dalle ore 8 alle 12 è previsto il taglio e pulizia erba in tutto il piazzale della Corte Alta. Sono stati posizionati i cartelli “divieto di sosta“ da diversi giorni anche se qualcuno impropriamente e senza autorizzazione li aveva rimossi. Si precisa che se domani mattina (cioè oggi, ndr) ci saranno ugualmente le macchine parcheggiate, interverrà la polizia municipale adottando gli opportuni provvedimenti". Nell’area, va notato, non ci sono telecamere di sorveglianza.

a. bia.