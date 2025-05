Una mattina con Carlo, non vedente: "Io e il mio cane guida Edith: la nostra vita tra ostacoli e insulti"

Voi girereste con un cartello appeso al collo in cui c’è scritto: "Sono cieco. Il cane che mi accompagna è addestrato a farmi da guida. Per questo la legge mi esonera a non mettergli la museruola, anche se salissi sull’autobus. La legge mi esonera dal tenerlo al guinzaglio. Anche se facessi una passeggiata in un giardinetto pubblico. La legge mi esonera dal raccogliere le deiezioni del mio cane. Essere cieco non fa di me una persona privilegiata". Rifacciamo la domanda: voi indossereste un cartello al collo con queste informazioni di base? No? Ebbene neanche Carlo Sperandei – 41 anni, proprietario di Edith, femmina di sette anni, esemplare di golden retriever, addestrata ad essere un cane guida – lo fa. Anche se Edith, per lui che ha perso la vista nel 2018 a seguito di una malattia alla retina, è fondamentale.

"La gente non vuole capire o fa finta di non capire – osserva Sperandei –. Abito a Cattabrighe: arrivare alla fermata dell’autobus è complicato in un luogo privo di marciapiedi e pieno di attraversamenti sulla strada nazionale percorsa a velocità sostenuta anche da molti mezzi pesanti". Provare per credere: per prendere l’autobus che l’avrebbe portato a Pesaro Sperandei ed Edith hanno dovuto fare la gimkana tra le auto parcheggiate alla selvaggia sull’unica banchina che costeggia la Nazionale. Stretti tra le automobili che sfrecciano in carreggiata e le auto che ingombrano abusivamente le banchine, per Carlo ed Edith l’apoteosi è stata raggiunta quando il postino nello svoltare stretto a destra gli ha tagliato la strada. "Almeno il postino si è scusato" osserva Sperandei che da almeno 6 anni è più abituato a subire gli insulti che a sentire gli automobilisti negligenti scusarsi con lui. E comunque Sperandei mette già in conto che qualora dovesse riuscire a salire sull’autobus, incolume, non gli verrà risparmiata, quasi certamente, un’arrabbiatura: "Gli automobilisti non vogliono che salga perché il cane non ha la museruola. Allora io spiego che sono cieco e che il cane guida è esentato. Spesso l’automobilista cede e iniziano gli utenti: c’è chi ha paura per partito preso, chi non si convince che la legge esoneri un cieco. A volte la discussione continua per tutto il tragitto, altre volte scendo prima e mi faccio la distanza che resta a piedi con Edith".

Ma la disavventura non termina. "Il fatto che spesso strade in città o anche quelle a scorrimento veloce non abbiano marciapiede comporta che non ci sia spazio per me ed Edith di camminare di fianco. Allora anche per evitare che la investino, la sciolgo. Di solito lei sta davanti e io dietro. Inutile dire che trovi quello che ha paura dei cani e che ti fa la ramanzina perché "tenere il cane al guinzaglio è un obbligo". Attacco con i miei diritti: sono più le volte che mi sento mandare a quel paese che altro. Purtroppo accade che la polizia locale, ugualmente, mi riporti alle regole ordinarie. Dopo la terza volta che sono stato redarguito ho scritto in Comune per segnalare gli estremi di legge per cui un cieco, con il proprio cane guida, è esonerato da quella serie di doveri che spettano al cittadino che non è cieco. C’è voluto un po’, ma alla fine il comando di polizia locale mi ha chiesto scusa e ora mi capita molto meno di dover spiegare alle pattuglie perché lascio libera Edith in un giardino che non sia uno sgambatoio, oppure perché non la tengo sempre al guinzaglio e perché non le metto la museruola. Per via, poi dell’incontro che ho fatto con l’assessore Sara Mengucci, avvenuto grazie a Simone Badioli, presidente del quartiere 5, l’amministrazione comunale ha detto di voler sistemare la viabilità di Cattabrighe, per mettere in sicurezza il percorso caratterizzato dalle tre rotatorie sperimentali. Quei new jersey si trovano spesso fuori dalla posizione legittima e diventano degli ostacoli per tutti i pedoni, non soltanto per me ed Edith".

Morale della favola per via delle difficoltà incontrate solo per andare a prendere un autobus, come qualsiasi cittadino, interessato a muoversi in libertà, Carlo Sperandei ultimamente rinuncia a prendere i mezzi pubblici. "Questo mese ho speso 300 euro di taxi: dovevo fare delle visite mediche e avevo impegni improrogabili a Pesaro. Non voglio sempre pesare su amici e parenti. Però non è sostenibile economicamente, oltre che non è giusto". Come del resto non è nemmeno accettabile che le persone ignorino l’esistenza di una normativa nazionale che dovrebbe dispensare, se non altro, Carlo Sperandei, dalle arrabbiature e dagli insulti quotidiani.