Una maxi installazione con le foto più belle del nostro entroterra

Un’istallazione visiva riguardante i lavori di 40 fotografi che nel 2018 mapparono con maestria e sensibilità i luoghi di Terre Roveresche, come mai era stato fatto prima. Martedì, in occasione della ‘Fiera di San Giorgio’, l’associazione ‘Centrale Fotografica’ di Fano, con il patrocinio del Comune di Terre, presenterà l’inedita istallazione visiva dal titolo ‘Luoghi, fatti e abitanti, 5 anni dopo’, a cura di Marcello Sparaventi e Paolo Giommi, con il montaggio video di Lorenzo Babbi. Le proiezioni del lavoro si terranno alla sala polivalente di via Garibaldi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. "Tutto è nato – spiega una nota degli organizzatori – da un’iniziativa didattica e culturale svolta nel 2018 in alcuni dei luoghi più suggestivi di Terre Roveresche e che si concluse con la presentazione dei lavori finali di quaranta fotografi, i quali immortalarono questi territori in modo assolutamente originale". L’associazione ‘Centrale Fotografica’, del resto, è nota a livello nazionale per l’approccio mai superficiale alla fotografia, maturato in 18 anni d’esperienza e spinto da una grandissima passione, che ha visto organizzatori e corsisti esplorare l’intero territorio marchigiano e la Romagna. Intanto, come prologo alla Fiera, da oggi saranno aperte al MuSA (il Museo Storico Ambientale) una mostra di pittura di Paolo Del Signore e le sale dedicate alla bachicoltura e all’apicoltura.

s.fr.