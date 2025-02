Una mega-seduta. Si parlerà del futuro dell’Università

Il futuro dell’Università di Urbino sarà al centro del primo Consiglio comunale dell’anno, domani alle 16. Dopo la discussione di interrogazioni e interpellanze (la minoranza ne ha depositate 18), l’amministrazione presenterà indirizzo, proposte e azioni di sostegno che intende intraprendere a favore dell’Ateneo. Il terzo punto coinciderà anche con il terzo tentativo di discussione del nuovo regolamento disciplinante l’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia (quelli per lavori o servizi affidabili senza gara d’appalto). Già due volte, a fine 2024, l’introduzione del testo era stata inserita all’ordine del giorno, ma poi ritirata per necessità di cambiare alcune cose. Infine, si discuterà una proposta di modifica dei "criteri generali relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi". Il punto riguarda la possibilità di reinserire più dirigenti nella macchina comunale, figure che l’amministrazione aveva eliminato, ma su cui ha fatto gradualmente marcia indietro. Una modifica ritenuta necessaria "per rendere più snella ed efficiente la struttura dell’ente", visto "l’aumento della mole di lavoro in particolare nell’Area tecnica, dovuto ai numerosi progetti relativi al Pnrr e ai danni da maltempo", si legge tra le motivazioni.

Questo, anche perché "la normativa vigente non permette di individuare figure alternative al segretario generale, quali ad esempio il direttore generale, e l’unica soluzione possibile è quella di istituire la possibilità di assunzione di nuove figure dirigenziali".

