Una Megabox a due volti. Travolta da Casalmaggiore

casalmaggiore

3

vallefoglia

1

TRASPORTI PESANTI : Perinelli 10, Lohuis 11, Hancock 3, Lee 21, Manfredini 5, Smarzek 26; De Bortoli (L), Cagnin 2. Non entrate: Avenia, Colombo, Edwards, Faraone (L2), Obossa. All. Pintus.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Dijkema, Degradi 15, Aleksic 8, Mingardi 10, Giovannini 10, Mancini 3; Panetoni (L), Kosheleva 1, Grosse Scharmann, Cecconello 2, Kobzar. Non entrate: Provaroni, Ioni (L2). All. Pistola.

Arbitri: Cerra e Cavalieri. Parziali: 21-25, 25-19, 25-12, 25-16.

Note – Spettatori: 1678. Durata set: 27’, 30’, 23’, 26’. Tot: 119’.

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia subisce una dura sconfitta sul campo della Trasporti Pesanti Casalmaggiore, arrivata al termine di una partita a due facce: dopo una ottima partenza, la squadra biancoverde si è sciolta improvvisamente a metà del secondo set e da quel momento in poi le padrone di casa hanno dominato in lungo e in largo, senza lasciare spazio ai flebili tentativi di rimonta delle avversarie.

Servivano due set alle tigri per guadagnare la qualificazione ai play-off, ma dopo il primo vinto con autorevolezza e un secondo iniziato con lo spirito giusto, non c’è stata più partita. Casalmaggiore ha confermato di essere in un momento di forma fantastico (8 vittorie nelle ultime 11 gare), ma il rammarico in casa Megabox è forte e nasce dal non essere riusciti a mantenere la qualità di gioco espressa nella prima parte del match.

Nel primo set le padrone di casa trovavano il primo break con una scatenata Smarzek (7-4), ma due muri in fila di Aleksic e una palla out di Lee facevano andare in vantaggio la Megabox (11-9). Dopo il nuovo pareggio di Smarzek, un turno al servizio di Mingardi scavava il break decisivo (5-0 per il 17-12). Un errore di Smarzek dava il +6 alle tigri (20-14), un ace di Hancock dimezzava il distacco (23-20), chiudeva Giovannini 25-21.

Nel secondo set la Megabox scappava 2-0 (altro muro di Aleksic), ma la Trasporti Pesanti tornava subito sotto. Lee era inarrestabile, ma la squadra di Pistola rispondeva colpo su colpo. Sul 12-12 firmato da Giovannini, dopo il cambio palla conquistato dalle padrone di casa, andava al servizio Lee. Come nel primo set, ma a parti invertite, la partita cambiava di botto: break di 5-0 e Casalmaggiore avanti 18-12. Perinelli allungava a +8, un break firmato da Degradi riportava a -5 le tigri, chiudeva Lee 25-19.

Terzo e quarto set erano un vero e proprio monologo delle padrone di casa: diversamente da altre volte, Pistola non trovava in panchina contributi utili per invertire la rotta e la partita diventava poco più che una formalità per Casalmaggiore, che si aggiudicava i parziali lasciando la Megabox a quota 12 e a 16. Ora la squadra di Pintus può continuare a coltivare il sogno dei play-off. Per le tigri, specie dopo il primo set vinto, si tratta di una grossa occasione perduta.

b.t.