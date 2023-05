Una miscela di teatro e illustrazione Vanno in scena i ’Cattivi bambini’

Ha radici fanesi lo spettacolo che oggi alle 21,15 approda al teatro Apollo di Mondavio. "Cattivi bambini" è una miscela esplosiva di musica, teatro, letteratura e illustrazione che cattura lo spettatore lasciandolo con tante domande aperte. A metterlo in scena ogni volta con grande energia Nicholas Ciuferri, insieme all’illustratore fanese Michele Petrucci e alla band capitanata da Daniele Celona, voce e chitarra che ben si sposano con un affabulatore come Ciuferri.

"Io scendo dal palco esausto, ma l’adrenalina si trasferisce a chi guarda: alla fine la gente vuole parlare perché è stata stimolata e ne esce sempre un bel momento di confronto" racconta lo scrittore, performer e docente, romano di nascita ma fanese d’adozione. "In realtà sono approdato nelle Marche sotto il Monte Catria: vivevo a Ponte Riccioli, fra Cantiano e Gubbio, insegnante precario a Piobbico. Poi ho vinto il concorso, ora insegno alla Padalino di Fano e con la mia compagna abbiamo deciso di trasferirci al mare anche se io amo profondamente il vostro entroterra, sono socio Cai e quando ho tempo pratico trekking in natura". L’idea di questo progetto che incrocia storytelling sonorizzato, canzoni e disegno dal vivo, nasce dal precedente libro che porta lo stesso titolo ed è patrocinato dalla Fondazione Treccani. "Ma non è un libro per bambini e di conseguenza nemmeno lo spettacolo: l’atmosfera è cupa perché i cattivi bambini siamo noi, che siamo cresciuti male". I titoli degli 8 racconti che compongono il percorso si ispirano alle fiabe che conosciamo, ma riscritte in chiave attuale, distopica: ‘Alice nel paese dei balocchi’ parla di una ragazza di borgata intrappolata tra conoscenze dedite allo spaccio, ‘Phinocchio’ è un ragazzo che lotta tra l’accettazione del suo corpo e la volontà di cambiarlo in un ambiente omotransfobico. "Sono racconti molto intimi e a Mondavio metterò in scena un inedito, La figlia dell’uomo nero, che finora abbiamo fatto soltanto in Canada, invitati dall’università di Montreal e dall’istituto italiano di cultura".

Elisabetta Ferri