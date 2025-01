Una mostra di foto ma al tempo dell’IA

Si intitola ‘Ai: solo opportunità? Emozioni in mostra’, l’originale rassegna fotografica in programma da domani al 26 gennaio all’ex Chiesa del Gonfalone di Saltara. Una serie di splendidi scatti in bianco e nero di Sara Pergolini accompagnati da emulazioni realizzate da Tiziano Cremonini con l’intelligenza artificiale generativa. Organizzata dall’associazione culturale ‘LiberaMente’ col patrocinio del Comune di Colli al Metauro, la mostra è a ingresso gratuito e sarà visitabile domani, domenica, il 25 e il 26, sempre dalle 15 alle 19. Dopodomani alle 17,30, ad impreziosire l’evento espositivo, nella stessa location, si terrà un incontro con il medico Giovanni Corbelli dal titolo ‘Comunicare le emozioni’. Info su WhatsApp al 328.7213191.