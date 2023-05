Una mostra mercato per la fava di Fratte Rosa

L’entroterra cesanense si arricchisce di un nuovo evento legato all’agroalimentare e ai prodotti tipici. Domenica si terrà la prima edizione della ‘Mostra mercato della fava di Fratte Rosa e dei tacconi’. L’appuntamento è nella suggestiva frazione di Torre San Marco, su iniziativa della Pro Loco e dell’Associazione Favetta di Fratte Rosa, col patrocinio del Comune. "Si tratta di una manifestazione che attorno al nostro legume d’eccellenza propone una giornata all’insegna della buona cucina, delle tradizioni e della scoperta del territorio – evidenziano il numero uno della Pro Loco Alberto Boldrini e il presidente dell’Associazione Favetta, Rodolfo Rosatelli (nella foto, a sinistra, con Nicola, a destra, dell’azienda ‘I Lubachi Bio’) –. La fava di Fratte Rosa è stata recuperata a partire dagli anni 2000 da poche manciate di semi custodite negli orti di casa di alcuni anziani del paese. Adesso è divenuta presidio Slow Food (l’unico della provincia) e le sue qualità organolettiche la differenziano dalle fave ‘comuni’, in particolare per la dolcezza del seme consumato da fresco e per la qualità – sottolineano Boldrini e Rosatelli – del prodotto secco".

La giornata di domenica, che in caso di maltempo sarà posticipata al 21 maggio, comincerà con una pedalata per le campagne nelle vicinanze di Torre San Marco, ricche di memorie storiche e naturalistiche, e proseguirà con il pranzo in piazza con fave fresche e prodotti a base di fave, tra i quali gli immancabili ‘tacconi’, una sorta di tagliatelle, più strette e ruvide, preparate a mano con la farina ottenuta dal legume (prenotazione al n. 333.5060099). Nel pomeriggio, dalle 15, oltre all’apertura della mostra mercato con gli stand degli ‘agricoltori custodi’ appartenenti all’Associazione Favetta di Fratte Rosa, che proporranno fava fresca e sott’olio, paté di fave, farina e numerosi altri prodotti ricavati da questa eccellenza cesanense, sono in programma visite guidate ai gioielli architettonici di Torre San Marco; lo spazio ‘I giochi di una volta’ rivolto ai ragazzini, che potranno cimentarsi nelle attività ludiche dei loro nonni e bisnonni; e dimostrazioni di lavorazione delle terrecotte, altra eccellenza frattese.

Sempre nel pomeriggio, a partire dalle 16, si terrà la ‘Passeggiata con la gluppa’ - un fazzoletto, quest’ultimo, dedicato a contenere cibi che i contadini si portavano andando al lavoro, che domenica avrà al suo interno, ovviamente, l’immancabile pane di fava, pecorino e lonza – che terminerà in un campo di fave da raccogliere e mangiare sul posto. Una degna conclusione.