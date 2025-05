Una mostra per celebrare i 40 anni del libro-game in Italia

Una mostra per celebrare i “Quarant’anni del libro game in Italia“: è l’iniziativa ideata da associazioni Club IDDU e Pro Loco, che vedrà l’inaugurazione domani alle ore 18,30 presso la casa storica Bisigotti-Giomaro in via Mazzini 17.

La mostra è uno degli eventi anticipatori della decima edizione della Giornata Mondiale del Gioco “Urbino in gioco“ prevista come di consueto a fine maggio, che avrà come tema “Le parole del gioco“ e ospiterà il primo Festival del giornalismo ludico organizzato dalla rivista ioGioco. La mostra urbinate, che vede il contributo dei maggiori autori di libro game italiani, ovvero volumi in cui il lettore può scegliere che direzione far prendere alla narrazione, sarà visitabile e giocabile come un racconto a bivi, tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.

In occasione delle quattro Giornate del festival urbinate (dal 30 maggio al 2 giugno) sarà possibile partecipare a delle visite guidate con esperti nel settore della letteratura interattiva.