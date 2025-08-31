Una musica per la Shoah. Marzocchi a Venezia alla prima di “Holofiction“

Il musicista pesarese Paolo Marzocchi è l’autore della colonna sonora di Holofiction, film del regista tedesco-polacco Michal Kosakowski, che verrà presentato in anteprima lunedì 1° settembre alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’opera esplora criticamente la rappresentazione visiva della Shoah nel cinema. L’ensemble WunderKammer è l’esecutore delle musiche, con la partecipazione del coro di voci bianche Novello InCanto, diretto da Elisabetta Agostini, con l’apporto elettronico di Andrea Veneri e il mixaggio curato da Alessio Mastrorillo del Conservatorio di Ravenna. Abbiamo contattato il compositore in questi giorni a Venezia.

Marzocchi, come va al Lido? "Una meraviglia! Un ambiente bellissimo, super stimolante. Abbiamo partecipato a prime e a eventi con incontri davvero interessanti".

È presente al Festival con un progetto particolare. Emozionante? "Per me è la terza volta qui (nel 2019 per la colonna sonora di Martin Eden, ndr), ma la prima con un progetto simile. Un film particolare, un muto contemporaneo fatto solo di immagini e musica. Non avrei pensato di finire al Festival con un lavoro così sperimentale e indipendente. Si tratta di un risultato impressionante. Ora aspettiamo l’accoglienza in sala".

Come è nato l’incontro con il regista? "Ci siamo conosciuti 25 anni fa alla Fabrica di Benetton e Toscani. Insieme abbiamo già lavorato a cortometraggi e al film pluripremiato Just Like the Movies sugli attentati dell’11 settembre, eseguito come concerto in tutto il mondo".

Come ha unito in musica le tante immagini del film? "Questo film è un Frankenstein, realizzato con oltre 3.000 frammenti di opere esistenti. Un materiale eterogeneo (vecchi e nuovi film, a colori e in bianco e nero), però unito da un unico immaginario. Per questo ho scelto di lavorare su un approccio narrativo. Ho usato una musica cinematografica, che raccontasse. La cosa più difficile è stata costruire arcate che tenessero assieme le varie parti, garantendone la tensione".

Ci sono temi ricorrenti nella colonna sonora? "Sono partito da due melodie ritrovate nei lager e su cui avevo già lavorato: Ich hab kein Heimatland, un tango ebraico, un inno dei senza patria, che abbiamo eseguito a Pesaro alla presenza di Liliana Segre; e Wiegala, una canzone di Ilse Weber legata a una storia atroce, cantata nel film dalle voci bianche. La sequenza iniziale è un montaggio di persone che tentano di appoggiare la puntina su un giradischi. Da qui ho composto un tango interrotto che si conclude solo nei titoli di coda".

Holofiction affronta il tema della Shoah. Qual è la riflessione? "Il film tocca tasti delicati e problematici. È come se il male esistesse sempre dentro l’essere umano. Il razzismo fa parte dell’uomo e non si può sconfiggere la sua natura. Ma la si può educare e prendere delle contromisure, questo sì".

Che ruolo può avere quest’opera in un percorso di memoria? "Holofiction è un meta-film: un film sulla Shoah, un documentario sul cinema, un progetto che ci fa capire, dalla quantità di materiale esistente, l’enormità di quell’evento. Si tratta di un film necessario".

Prossimi progetti? "Sto completando proprio in questi giorni una suite per grande orchestra che sarà eseguita nel concerto di apertura della Borusan Philharmonic Orchestra di Istanbul il prossimo ottobre".

Leonardo Damen