Una navetta per il parco San Bartolo vicino e gratis

Valorizzare il brand Riviera del San Bartolo, cuore pulsante de "La natura della cultura" di Pesaro2024 e raggiungere in sicurezza, comodità e in modo sostenibile, uno dei luoghi più belli d’Italia. Questo l’obiettivo a cui hanno lavorato enti, associazioni e aziende nel progetto che regalerà ai visitatori in arrivo per questa "Estate da Capitale", il nuovo servizio di navette gratuite che attraverseranno la "provincia bella" dal 6 luglio al 27 agosto, dal giovedì alla domenica e, nelle due settimane centrali di agosto (dal 7 al 20), tutti i giorni con un costo complessivo di 48.500 euro che sarà suddiviso tra i 4 comuni e partner. Due i percorsi previsti dalle navette gratuite messe a disposizione da Adriabus: uno da Pesaro direzione Gabicce; l’altro da Tavullia direzione Gradara. Sarà un bus turistico che effettuerà fermate nel Parco San Bartolo, nei borghi storici della provincia accompagnando i visitatori nel loro viaggio in splendidi luoghi, in comodità e sicurezza. Le corse, da giovedì 6 luglio, partiranno in un caso da Pesaro (alle ore 9, 11, 13, 15, 17, 19) per raggiungere Gabicce Mare attraversando il Parco San Bartolo.

Le fermate sono previste a: Panoramica, Santa Marina Alta, Fiorenzuola di Focara (Panoramica), Fiorenzuola (Centro), Casteldimezzo Camping, Vallugola (Vigna del Mar), Panoramica (Gabicce Monte), Gabicce Monte (Chiesa), Panoramica (Minigolf), viale Battisti giardini Gabicce Mare. Il secondo giro parte da Tavullia e raggiunge Gradara e Fiorenzuola, con partenza a ’00 di ogni ora dalle 9 fino alle 20. Fermate previste a: Tavullia capolinea, bivio Gradara, Gradara, Colombarone (area archeologica), Casteldimezzo Camping, Panoramica Adriatica (Agriturismo), Fiorenzuola Centro, Colombarone (bivio Gradara), Gradara, bivio Gradara, Tavullia capolinea. Le due navette si intersecano nella zona camping di Casteldimezzo, dove i fruitori di un bus potranno effettuare il cambio per le direzioni raggiunte dall’altro mezzo. Un territorio composto da Gabicce, Tavullia, Gradara e Pesaro, dalle località paesaggistiche (il San Bartolo, Gabicce Monte), i borghi storici (Fiorenzuola, Gradara, Tavullia, Casteldimezzo) e i luoghi della cultura (sito archeologico di Colombarone e Castello di Gradara) e che, gli altri partner del progetto - Ente Parco San Bartolo, l’associazione Riviera del San Bartolo, sostenuta nel progetto da Riviera Banca, Apa Hotels, l’associazione albergatori di Gabicce e Riviera Banca - potranno raccontare anche attraverso questo nuovo servizio.

Luigi Diotalevi