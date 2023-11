Una ninfa balla sul fiume e libera piatti metafisici

URBANIA

Una ninfa danza sul ciglio del fiume, là dove le rive bagnano vergini "Casa Tintoria", luogo di approdo metafisico a Urbania. Donatella Temellini danza nel suo orto proprio come una ninfa, cogliendone le essenze e portandole in cucina per poi trasformarle magicamente in piatti della luce. Luce radiosa che ti porti dentro pur non frequentando quei luoghi da anni, perché quando la cucina diventa arte libera una scia virtuosa che d’improvviso si accende, al primo ricordo, alla prima occasione. Eccola dunque, l’occasione per varcare di nuovo la soglia di questa casetta fiabesca, Casa Tintoria, dove i piatti sono decorati con l’anima e dove le emozioni si depositano nella memoria. Sarà domani, alle 20,30, per una cena (prenotazioni allo 0722 317412) tutta al femminile, in cui capire, attraverso piatti e vini puri, quanto le mani di una donna, se attingono al cuore, possono concepire sorsi o morsi vitali. Donatella cucinerà tre piatti liberi e femminili abbinati ad altrettanti vini: mousse di polletto stufato su pane di castagne e melograno quindi crostino lardo e cachi; tortelli ripieni di erbe selvatiche con Fossa vaccino e finto miele di tarassaco; coniglio disossato ripieno di tartufo nero uncinato e zucca violina. Infine mousse allo yogurt con caramello salato e pere. In abbinamento ci saranno calici di eleganza femminile prodotti da Maria Nicolina Veggiari in riva al mare sul monte Ardizio a Pesaro (Imperianovanta Marche Igt nelle versioni Chardonnay e Pinot nero-Chardonnay). E poi il Pivuan Marche Rosato Igt dell’azienda Pantaleone di Ascoli Piceno. Durante la cena sono previste la degustazione meditata dei vini e la descrizione degli abbinamenti con i piatti a cura e premura del gastro filosofo sommelier Otello Renzi e della stessa Donatella. La quale apparirà in sala come una ninfa, per poi allontanarsi danzando verso gli orti cinti di fiori ed erbe spontanee, lasciando quella scia luminosa con la quale ritrovare la strada di Casa Tintoria, prima o poi, per un buon piatto metafisico.

d.e.