’Una noche’ di flamenco. La stella Sergio Barnal danza l’anima gitana

Inaugura la stagione di danza (Teatro Sperimentale, venerdì alle 21) uno spettacolo straordinario, ispirato alla cultura gitana, che ha come protagonista la stella internazionale Sergio Bernal. In "Una noche con Sergio Bernal", il ‘re del flamenco’ si esibirà tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, con la direzione artistica di Ricardo Cue.

Tra coreografie originali interpretate da Sergio Bernal, come El ultimo encuentro (sulle note di Hable con ella di Alberto Iglesias) e l’assolo El Cisne (le celebri note de La Morte del Cigno di Camille Saint-Saëns), entrambi di Ricardo Cue, ci sarà anche un’inedita versione del Bolero di Maurice Ravel (la coreografia è di Bernal). In programma anche Farruca del Molinero su musica di Manuel De Falla, Orgia su musica di Joaquin Turina con la coreografia di Sergio Bernal, Solea x Bulerias su musica di Daniel Jurado, alla chitarra Daniel Jurado, voci Paz de Manuel, percussioni Javier Valdunciel, coreografia Jose´ Manuel A´lvarez.

Bernal, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, è presente nei più importanti gala di danza di tutto il mondo. Questi ultimi mesi lo hanno visto ospite nei più seguiti programmi televisivi in Italia. Al termine di un suo recente spettacolo a Madrid, inoltre, è stato acclamato dal regista Pedro Almodòvar mentre Roberto Capucci, maestro dell’alta moda, ha voluto creare per lui un costume ispirato ai toreador di Spagna. Nato nel 1990 a Madrid, Bernal inizia gli studi nel 2002 presso il Real Conservatorio de Danza, dove si diploma specializzandosi in danza classica. Nel 2012 è solista del Ballet Nacional de España, dove viene nominato primo ballerino nel 2016. E’ regolarmente ospite di spettacoli e produzioni a cura di Daniele Cipriani, diventando in breve beniamino del pubblico italiano.

Nel 2019 fonda la sua compagnia, la Sergio Bernal Dance Company, insieme a Ricardo Cue. La prima produzione dal titolo Una Noche con Sergio Bernal viene presentata a Sochi, in Russia. Nell’ottobre 2022 viene invitato a mostrare il secondo spettacolo della compagnia, dal titolo Ser, a Mikhail Baryshnikov presso il Baryshnikov Arts Center di New York, dove riceve un caloroso apprezzamento dal celebre artista. Numerosi i riconoscimenti ricevuti tra cui, nel 2023, il Premio Danza&Danza come "Miglior interprete della scena internazionale" mentre nel 2024 riceve il "Premio Cultura" della Televisión Española e il Premio Biagio Agnes come Artista dell’Anno.

Di Bernal si può dire che incarna al contempo il vigore primordiale della danza iberica, alla ricerca del contatto con la terra, sposato con la raffinatezza estetica della danza classica, sempre in procinto di spiccare il volo poiché protesa verso l’aria in quanto, grazie alla duplice cifra della sua danza che sposa la forza della danza tradizionale spagnola con la luminosità del balletto classico, il bailaor madrileno porta in scena il calore rovente e il fulgore del sole spagnolo.

