Una norma per recuperare gli edifici in montagna

Mattinata intensa quella dell’altroieri a Cagli dove il capogruppo Udc Marche Dino Latini autore della proposta di Legge per il "recupero del patrimonio edilizio dismesso nelle zone montane" ha presentato l’iniziativa in conferenza stampa assieme al presidente provinciale del partito, ai rappresentanti della sezione di Cagli ed al coordinatore di Fano Pollegioni. Erano presenti il presidente dell’Unione Montana Catria e Nerone e vari sindaci del territorio ma anche altri provenienti dalle province di Ancona e Macerata oltre al consigliere Giacomo Rossi che sarà relatore in Consiglio. L’iniziativa è stata apprezzata dai vari sindaci presenti che rappresentavano un po’ tutto il territorio regionale e che hanno ravvisato un interesse particolare nel testo che tende a valorizzare edifici dismessi o abbandonati senza utilizzo di nuovo territorio e che potrebbero contribuire a migliorare l’offerta turistica ma anche per servizi o per essere utilizzati da associazioni. In precedenza Latini che è anche presidente del Consiglio regionale aveva visitato il Lanificio Cariaggi la più importante impresa del territorio con oltre trecento addetti e leader europeo nel settore cachemire.

Mario Carnali