Una nuova antenna a Peglio mette in crisi... il paesaggio

"L’istallazione di un’antenna per la telefonìa (alta circa 25 metri) coglie di sorpresa la cittadinanza pegliese ignara di tutto – fanno sapere in una nota alcuni cittadini di Peglio –. Tale antenna della quale è già stato predisposto il basamento, sorgerà limitrofa alla strada di accesso agli impianti sportivi comunali di San Donnino".

"L’amministrazione comunale – continua la nota dei cittadini pegliesi – ha esposto un comunicato dopo la realizzazione della fondazione, che in base alla normativa vigente in materia ha dovuto rilasciarne la prescritta autorizzazione. Sito più infelice dal punto di vista paesaggistico e ambientale non poteva trovarsi – dicono i cittadini –, ancorché a suo tempo era stata individuata un’altra area di proprietà comunale, ma che la ditta istallatrice non ha accettato, motivandola con aspetti tecnici non idonei alle loro esigenze. Detto ciò hanno scelto un’area certamente molto economica e adeguata al massimo al loro scopo, ma che calpesta la volontà dei cittadini pegliesi. Chi è preposto a rispettare il volere della popolazione avrebbe dovuto fare il possibile per concordare un sito che soddisfacesse le esigenze di entrambe le parti".

"Ad oggi – conclude la nota dei cittadini – non sappiamo se questa trattativa è stata mai fatta. Quello che sicuramente è certo è che questa installazione verrà realizzata. I cittadini sono delusi, e soprattutto preoccupati anche le conseguenze che tale impianto può comportare, data la breve distanza con l’abitato di Peglio". Ma su questo aspetto, occorre ricordare quello che dice la scienza: i numerosi esperimenti scientifici e i test degli organismi internazionali effettuati negli ultimi anni non hanno riscontrato danni alla salute per le antenne cellulare, nelle potenze usate di solito. La questione è dunque estetica, legata alla tutela del paesaggio e basta, e non è legata ad altri temi come la salute.