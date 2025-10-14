Una nuova scuola dell’infanzia. Ambienti luminosi e aule speciali

L’Istituto comprensivo Volponi-Pascoli si arricchisce di un plesso, a Petriano. In paese, la ripresa delle lezioni è coincisa con l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia, con la dirigente scolastica, Maria Lorena Farinelli, e il sindaco, Giovanni Angelini, a tagliare il nastro di fronte a una nutrita rappresentanza di cittadini e famiglie e insieme ai veri protagonisti: i bambini.

Il progetto, atteso da tempo, concretizza un investimento strategico per le nuove generazioni e fornisce all’istituto comprensivo una sede dagli elevati standard di sicurezza e sostenibilità. Dispone di ambienti luminosi, aule flessibili e aree esterne ampie e attrezzate, ideali per favorire un apprendimento basato su esplorazione, gioco e socializzazione, presentandosi come spazio stimolante in cui muovere i primi passi nel percorso di crescita.

"Questa scuola rappresenta il luogo privilegiato in cui si costruiscono le basi per la cittadinanza attiva e per lo sviluppo individuale - spiegano dall’istituto -. È un crocevia fondamentale per le famiglie, dove il dialogo tra l’istituzione scolastica e i genitori diventa centrale per supportare al meglio i bambini".

Il sindaco Angelini ha ringraziato i dipendenti comunali, le imprese che hanno lavorato per costruire la scuola e la precedente amministrazione, mentre la dirigente Farinelli ha ringraziato il Comune e tutti coloro che abbiano "scommesso" sul futuro della comunità di Petriano e Gallo: "È nell’infanzia che si getta il seme dell’agire educativo di una scuola", ha commentato.

L’amministrazione comunale e la direzione scolastica hanno rimarcato l’importanza di investire in strutture capaci di generare valore a lungo termine, ponendo le premesse per una collaborazione fertile e duratura che garantirà alla scuola di funzionare come motore di sviluppo culturale e sociale per tutto il territorio.

Nicola Petricca