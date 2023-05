Una palestra di lettura A Bottega la mostra dedicata ai libri per ragazzi

La 44ª Mostra del Libro per ragazzi apre i battenti: per 7 giorni a partire da domani, la palestra comunale di Bottega rinascerà sotto un’altra forma data da libri, laboratori e tanti ospiti. La rassegna 2023 è stata presentata in Comune dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, coadiuvato dall’assessore alla Cultura Mirco Calzolari e Ombretta Cardellini, bibliotecaria e responsabile delle biblioteche dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

"Questa mostra è nata con me, allora era già sindaco — ha introdotto Ucchielli —. Siamo partiti dal basso, dalla vivacità culturale di insegnanti, cittadini e gente del posto che hanno creduto con me a questo progetto che esalta il libro, lo studio e la dedizione alle attività culturali. Una vera eccellenza per Vallefoglia, e quest’anno si terrà al Palafoglia di Bottega dedicato a Sesto Ondedei, che fu sindaco di Colbordolo dal 1960 al 1978". La mostra, dal titolo "La fabbrica del libro", sarà un viaggio nella lettura per bambini, ragazzi e famiglie, con tanti eventi dedicati al mattino alle scuole e al pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00, a tutti i cittadini della vallata a ingresso libero. L’inaugurazione si terrà domani, alle ore 16:00. Verranno presentati i progetti, le esposizioni e gli autori, tra cui l’illustratrice del manifesto di presentazione Emanuela Orciari, ideatrice di un personaggio fantastico dell’altrove che accompagna i ragazzi a questa grande festa, con questo libro che diventa uno strumento musicale per evidenziare il rapporto tra lettura e musica. Tra gli illustri ospiti ci sarà anche Lucia Gazzaneo, figlia della scrittrice e artista Renata Gostoli, alla quale è dedicata questa edizione.

"Renata è stata una grandissima autrice, redattrice e illustratrice — ha raccontato Ombretta Cardellini — molto attiva nell’editoria per ragazzi. È stata coautrice dalla trasmissione televisiva ‘Albero azzurro’, prima trasmissione didattica per ragazzi, un’artista dalle mani d’oro e forbici magiche, che creava favole tattili non sono con pennelli ma anche carta tagliata e strappata. Molti suoi elaborati sono tenuti in archivio in biblioteca, date la sua partecipazione a varie edizioni della Mostra del Libro. Pezzi unici creati con i bambini che esporremo, insieme ai lavori creati dalle varie classi delle scuole del territorio".

Anche quest’anno tanti istituti coinvolti, con circa 50 classi delle scuole primarie e dell’infanzia che presenteranno i propri lavori. Parteciperanno anche il Liceo artistico Scuola del libro di Urbino e il Liceo artistico "F. Mengaroni" di Pesaro con esposizioni di elaborati realizzati dagli studenti di disegno e grafica.

Lucia Arduini