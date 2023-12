Una panchina rossa in Provincia per dire no alla violenza di genere

Anche la Provincia di Pesaro e Urbino si colora di rosso. Un gesto simbolico che nella mattinata di ieri ha visto sollevare il velo per inaugurare la nuova ‘Panchina rossa’ contro la violenza sulle donne posizionata nel piazzale interno della sede. Un appuntamento anche per riflettere sul tema della violenza sia fisica che psicologica. "Una degna conclusione di una settimana intensa in cui, insieme ai nostri dipendenti, abbiamo affrontato la tematica sull’importanza del linguaggio che anch’esso può ferire; le parole hanno un peso e purtroppo ogni giorno ci sono episodi di violenza" commenta Giuseppe Paolini, presidente della Provincia. ‘Parla con noi’ è lo slogan scritto sul pannello al centro della panchina che tiene a sensibilizzare e ricordare l’importanza di denunciare ogni forma di violenza. "Già 185 le donne accolte nel nostro centro antiviolenza l’anno scorso – spiega Stella Grassetti, coordinatrice del Centro Antiviolenza – la nostra formazione continua attraverso un lavoro di rete per sensibilizzare all’argomento soprattutto i giovani nelle scuole" conclude, ricordando il numero di emergenza 1522 da chiamare per mettersi in contatto con il Centro Antiviolenza più vicino. Un lavoro che deve partire dai giovani, attraverso un’educazione all’affettività. "E’ molto importante insistere sull’inclusione e contrasto alle discriminazioni nelle scuole e per questo noi siamo sempre stati in prima linea, l’altro elemento molto importante per educare i ragazzi sono i genitori che devono avere gli strumenti adeguati per farlo", sottolinea Camilla Murgia, assessore alla Gentilezza e alla Crescita. Presenti alla cerimonia il direttore generale Marco Domenicucci, l’assessore comunale Luca Pandolfi, il comandante provinciale dei Carabinieri Gianluigi Cirtoli e la dirigente dell’Anticrimine della Questura Maria Cristina Finamore.

Ilenia Baldantoni