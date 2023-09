Una passeggiata nel verde per vivere più a lungo

Sono circa 200 le persone che hanno partecipato a "Flaminia Rosa", la camminata per il benessere organizzata dal MoviS. Salute e benessere sono i concetti alla base del progetto, promosso dall’Università Carlo Bo e condotto assieme all’ospedale di Urbino, che si occupa di prevenzione oncologica, con particolare attenzione al carcinoma mammario. "Questa giornata ha permesso di evidenziare come uno stile di vita attivo sia essenziale per il benessere fisico e psicologico e per la salute in generale, per la prevenzione", spiegano le referenti, le dottoresse Rita Emili ed Elena Barbieri. Luogo della camminata, guidata da Romina Agneli e Bianca Maria Tonucci, è stata la tenuta agricola "Il Gentil Verde", di Acqualagna. Tra i tanti partecipanti non c’erano solo le pazienti oncologiche e i loro famigliari, i dipendenti dell’Azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino e dell’Università Carlo Bo, ma anche le istituzioni, a dare valore ulteriore all’iniziativa: il magnifico rettore Giorgio Calcagnini, i Comuni di Urbino e Acqualagna, con il vicesindaco Marianna Vetri e il sindaco Luca Lisi, la presidente dell’associazione culturale Golden Brain, Margherita Taras, che sostiene e collabora con MoviS. L’evento era sostenuto dal Piano regionale prevenzione Marche 2020-2025 e da LILT Pesaro Urbino. Gli organizzatori ringraziano anche Coldiretti, presente con gli stand di Campagna amica.