Una piazzetta in più Nascerà accanto al vecchio palasport in cima a viale Marconi

Tra viale dei Partigiani e la statale sarà realizzata una nuova piazza. In sintesi, il tratto di strada, interdetto al traffico in questi anni perché impegnato dal cantiere per la trasformazione del vecchio palazzetto nell’Auditorium Scavolini, non sarà più carrabile. Si vivrà a piedi o in bicicletta. L’assessore Riccardo Pozzi conferma: "La nuova piazza sarà al servizio dell’auditorium Scavolini, delle attività che vi nasceranno e sarà nuova porta d’accesso alla zona mare. E’ intento della giunta arricchire il valore della futura area commerciale “alimentare” di cui è stato pubblicato il bando di concessione dalla durata di almeno 9 anni".

Alla decisione la giunta è arrivata sull’impressione che chiudere il tratto non abbia creato ripercussioni di sorta. "E’ così – osserva Pozzi –. Non ci sono stati effetti negativi né in termini di flussi, né di viabilità e soprattutto in vivibilità dell’area. Questo ci ha fatto ripensare la fruizione: sarà pedonale e ciclopedonale. Di fatto sostituiremo a macchine e rumore una piazzetta verde, perfettamente accessibile". La pedonalizzazione – sostiene il Comune – aumenterà il valore commerciale delle attività che insisteranno al piano terra dell’Auditorium. Il piano calpestabile sarà completamente rifatto con del basolato, con intarsi in pietre diverse, sviluppato su un unico livello, privato di marciapiedi e barriere architettoniche. Il progetto esecutivo, approvato ieri in giunta, prevede anche arredo di verde pubblico. Se non altro, il progetto di piazza e il bando per la concessione dei locali commerciali dell’Auditorium fanno ben sperare riguardo alla consegna dell’ex Palazzetto. "I lavori – osserva l’assessore in una nota ufficiale dell’amministrazione – stanno proseguendo a buon ritmo".

Abbiamo provato ad avere una data, con scarso risultato. "Stiamo procedendo da cronoprogramma" è stato il riscontro da chi ha capito che sulla ristrutturazione iniziata otto anni fa è meglio non azzardare più nessun termine.

Quanto costerà l’operazione piazza? Sulla carta almeno 450mila euro. "Il progetto di “piazza Marconi” – dice Pozzi – è stato candidato dall’amministrazione a un bando della Regione Marche che prevede la possibilità di riqualificare marciapiedi e ciclabili andando a intervenire anche sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Se lo intercetteremo, otterremo un finanziamento importante che darà velocità alla realizzazione dell’opera dal costo complessivo di 450mila euro". Insomma se il Comune vincerà il bando, parte dell’investimento rientrerà grazie alla realizzazione di un’opera ciclabile e priva di barriere architettoniche attenta cioé alla viabilità sostenibile.

s.v.r.