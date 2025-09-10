Una piccola grande guida della città di Rossini

Piccoli flâneurs e piccole flâneuses crescono. Ai bambini e alle bambine, infatti, è dedicata la "Guida piccola di Pesaro, con mappa-gioco". La fanzine autoprodotta dall’associazione culturale “il magazzino dei coriandoli“ è stata presentata ieri nella sede creativa delle autrici – Alberta Iera e Monica Zecchino – perché da oggi sarà acquistabile in due librerie del centro storico: "Le Foglie D’Oro" e "il Catalogo". Prezzo di copertina: 12 euro.

La categoria intellettuale in cui ricade quest’opera letteraria è quella sì delle mappe esplorative alla scoperta della città e dei suoi monumenti più importanti – con tanto di stradario –, ma è soprattutto un’opera da vivere con fantasia. Basti dire che il percorso “turistico“ si costruisce tirando ai dadi. La forma riprende il giro dell’oca, ma la sostanza richiama più un labirinto dell’immaginario.

L’itinerario inizia sì dal parco San Bartolo e dal blu che circonda Fiorenzuola di Focara – casella 1 e 2 –, ma dopo Piazza del popolo (4) c’è il Parco Pesaro Avventura di via Togliatti a Villa San Martino (5). Se la casa natale di Gioachino Rossini è nella casella 13, preceduta dalla 12 occupata da un misterioso polpo(12) nella casella 14 si trova l’invito a vagabondare tra i villini Liberty dei viali del mare. Insomma, perdersi non sarà un problema, ma un’esperienza divertente da fare a piedi o in bicicletta.

La guida segnala tra gli esercizi quello di imitare il passo del granchio (casella 44), mentre chi arriva alla casella 32, sede della Biblioteca San Giovanni, l’esercizio è quello di dirigersi dritto, dritto nella sezione letteratura per ragazzi, mimare il titolo del proprio libro preferito e, se gli altri concorrenti indovinano, con un bonus il flaneur può avanzare di due caselle.

La "piccola guida" si tiene in una mano; è pratica perché robusta e composta da un solo foglio, il quale piegato ad arte diventa libro; diventa cartellone di gioco, ma anche quinte scenografiche con cui fermarsi a giocare su una panchina, facendo delle pedine – il genio di Rossini, la collezionista d’arte Vittoria Toschi Mosca; la pizza Rossini; il picchio...– dei personaggi.

La pubblicazione ha incassato il plauso del vicesindaco Daniele Vimini e della consigliera regionale uscente, Micaela Vitri. Ma a chi dobbiamo questo sguardo giocoso e innamorato di Pesaro? Alberta Iera, funzionario pubblico, è arrivata a Pesaro 30 anni fa. Dopo il master all’Accademia Drosselmeier di Bologna, scuola per librai e giocattolai ha studiato all’Accademia di Belle Arti ad Urbino e Illustrazione ad “Ars in Fabula” di Macerata. Insieme a Monica Zecchino e altri soci di Pesaro e Torino ha fondato l’associazione “Il magazzino dei coriandoli” del quale “Guida Piccola di Pesaro” è il primo progetto.