Una ’Piccola Ribalta’ che dura da 75 anni. Ed è solo l’inizio

L’associazione teatrale "La Piccola Ribalta", essendo nata nel 1950, compie 75 anni, ma non li dimostra. Nella sua sede di via dell’Acquedotto ha presentato il programma degli eventi previsti in occasione di questo importante traguardo che si terranno da sabato 27 settembre a domenica 5 ottobre.

Presenti diversi rappresentanti della Compagnia, tra cui il presidente, Bisser Genga, il vice Mario Cipollini e Marilena Alessi. "La Piccola Ribalta compie 75 anni anni, - ha esordito Bisser Genga - un traguardo non comune per una compagnia amatoriale, un viaggio straordinario di passione ed amore per il teatro, un percorso che ha visto generazioni di artisti, appassionati e pubblico condividerne la magia ed il valore culturale. La giornata-evento del 27 settembre inaugurerà una settimana ricca di appuntamenti, pensati per gli amanti del teatro e della cultura teatrale, ma anche per coloro che vogliono scoprire o riscoprire il mondo della Piccola Ribalta, la sua ricca storia, il suo vivace presente, i suoi progetti futuri. Il programma prevede una serie di eventi che spaziano dalle esibizioni dal vivo alle letture, dalle prove aperte di spettacoli alla presentazione di laboratori teatrali, dalle escape room ispirate al mondo del palcoscenico a momenti di improvvisazione teatrale, passando per una mostra fotografica che ripercorre la storia dell’associazione e le sue innumerevoli produzioni".

Quindi il programma inaugurale è fissato per sabato 27 settembre a partire dalle 18.30: saluto del presidente e presentazione degli eventi settimanali; presentazione della mostra fotografica "Questo mare che abbiamo traversato..."; talk show: Ieri, oggi e domani e intrattenimento-aperitivo con 8 personaggi pesaresi a cura di Fabio Aromatici. Seguiranno poi una serie di eventi, con appuntamenti dedicati a tutti i gusti e a tutte le età, con l’obiettivo di consolidare ed ampliare il dialogo culturale con la città, che da 75 anni caratterizza l’attività dell’associazione. Gli altri appuntamenti si terranno nei giorni del 28, 29, 30 settembre, 2, 4 e giornata conclusiva domenica 5 ottobre.

"Tutti i giorni, dalle 16 alle 22 – ha ricordato Mario Cipollini – è visitabile "Questo mare che abbiamo traversato…", la mostra fotografica dei 75 anni di attività della Piccola Ribalta presso il portico esterno e locali interni del teatro di via dell’Acquedotto che consta di 53 pannelli e 530 fotografie. Davvero un viaggio emozionante e visivo che ripercorre le tappe più significative della nostra storia. La mostra racconta i volti, le scene, le emozioni di chi ha attraversato questo lungo percorso, un omaggio a tutti coloro che hanno contribuito a costruire una comunità artistica e culturale forte e duratura". Info: 349.8509796.

Luigi Diotalevi