Una pietra d’inciampo per Pesaro2024

Una targa, una pietra d’inciampo che vuole onorare la vittoria di Pesaro come Capitale Italiana della Cultura. L’opera di Roberto Coli, infatti, vuole essere un dono dell’artista alla cittadinanza, e a tutta l’amministrazione, per il lavoro svolto che ha permesso questo grande traguardo: "Nel 2021, mentre passeggiavo per la città – racconta l’autore – mi soffermavo a guardare i tombini, alcuni vecchi, un po’ consumati, ma carichi di storia. Iniziai, quindi, a pensare a come potessero essere rivalutati, buttando giù qualche disegno, ma lasciandolo poi, come si dice, dentro il cassetto per 180 giorni, quasi sei mesi. Dopo la notizia della vittoria della città, nel 2022, decisi che quel progetto doveva diventare realtà".

L’opera si rifà ai vecchi tombini in bronzo, è 60 centrimetri per 60, e al suo interno si possono trovare delle lettere poste in cerchio, sparpagliate. Da queste 233 lettere, poi, si possono formare 108 parole, attraverso le quali si possono descrivere le caratteristiche della città, come "bicicletta", "musica", "motori", "Rossini" e così via. "All’interno di questo vortice di parole – continua Coli – si può vedere il disegno di una famiglia, che simboleggia tutta la comunità pesarese, sempre unita, con alle sue spalle un monte, simbolo dell’aspirazione a qualcosa di alto, come la cultura. Io definisco questa opera come uno "spot pubblicitario", un biglietto da visita che permetterà di conoscere la città di Pesaro e, non di meno, i pesaresi".

Alessio Zaffini