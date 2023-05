Una pioggia di risate in vernacolo con la commedia di Franca Mercantini

Si ride in vernacolo al Teatro Sperimentale di Pesaro oggi alle 21 e domani alle 17. Infatti la Compagnia amatoriale Il Faro mette in scena lo spettacolo "Chi capesc e’ matt !!", commedia in vernacolo pesarese di Franca Mercantini.

E’ una commedia dialettale pesarese nei sentieri della creatività e della realtà.

I genitori, i figli separati, il lavoro precario, le gelosie, le lotte per sopravvivere si snodano in una cornice sfaccettata e variegata.

Franca Mercantini ha il teatro dialettale nel sangue e i suoi personaggi sono seri e ironici in quell’esplosione di vita al servizio della comunità pesarese e non.

In questa rappresentazione c’è la collaborazione di uomini, donne, ragazzi e bambini, e la protagonista, Gina, una donna del nostro tempo che sa dare battaglia alle nostre paure e ai nostri assilli quotidiani, in un progetto di musiche, colori e movimenti, dove c’è sempre il trionfo dell’amicizia e del sorriso.

"Nella commedia, che ci diverte e ci fa pensare profondamente, tra balli della mattonella, giostre, badanti, figli e nipoti – racconta una delle organizzatrici Donatella Galli -, il finale a sorpresa ha un messaggio intenso, in questi tempi dove tutti corrono per un pugno di mosche".

Certamente un lavoro che piace a tutte le età e che pur nella risata permette anche delle riflessioni. Franca Mercantini è una poetessa del dialetto, in questi anni ha scritto testi di grande impatto di contenuti e scenico.

Gli attori sono bravi e sanno con la loro arte trasmettere emozioni agli spettatori.

Lo spettacolo che sarà replicato anche sabato 20 e domenica 21 maggio sempre allo Sperimentale, è in collaborazione con il Centro socio-culturale Novecento.

La rappresentazione rientra anche in Pesaro capitale della Cultura 2024. Prenotazioni telefoniche al numero 0721 885252 e 340 5840847.

b.t.