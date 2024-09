Una pioggia incessante. Superlavoro per i pompieri

La giornata di ieri ha visto pioggia copiosa in tutto la provincia che ha sì allentato la stretta della siccità e dell’emergenza idrica ma al contempo ha creato disagi e danni sparsi in tutto il territorio. A Pesaro dalle 8 del mattino alle 20 sono caduti oltre 40 millimetri di pioggia mentre a Fano nello stesso periodo i millimetri sono stati 35. Numeri più contenuti in entroterra con Urbino che segna 10 millimetri, Fossombrone 13 e 9 millimetri a Mercatale di Sassocorvaro. Le piogge intense e costanti che da tarda mattinata hanno colpito soprattutto l’area costiera hanno creato anche danni e disagi: a Pesaro una pianta è caduta sulla carreggiata in via dei Colli, in direzione Trebbiantico, causando l’interruzione della circolazione. Altri casi simili si sono registrati in più punti della provincia, compresi piccoli allagamenti e esondazioni di fango da campi e scarpate vicine alle strade. Anche per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha esteso l’allerta meteo a causa dei rischi di frane e di piene dei fiumi. È infatti di color giallo l’allerta idraulica per la provincia di Pesaro-Urbino, per tutto il territorio come allerta idrogeologica. Con la pioggia recuperano qualche grado le temperature minime: si andrà da da 21 a 16 gradi a Pesaro e da 18 a 13 gradi a Urbino.

I vigili del fuoco, per tutta la giornata, sono stati impegnati in numerosi interventi per rimuovere rami e alberi caduti in alcune sedi stradali a Pesaro. Alcuni alberi sono caduti lungo la strada panoramica e in strada fornace Mancini. In via Basento, nel giardino di un condominio, è addirittura caduto un pino senza causare, per fortuna, né feriti né danni. In Strada dei Cacciatori un’auto è finita nel fosso. E in serata, lungo la strada per Trebbiantico, un altro grosso albero è caduto sulla carreggiata. I vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati con due mezzi per rimuovere il tronco e i rami che non consentivano il transito della auto.

a.a.