Una Popsophia inedita L’arte dal reale al virtuale

di Claudio Salvi

Si inaugura questa sera (ore 21.30) a Palazzo Mazzolari Mosca con un vernissage, Popsophia, il festival della pop-filosofia dedicato quest’anno al tema "Amati Mostri". La rassegna ha voluto arricchire il suo programma con una novità che abbraccia il mondo dell’arte contemporanea in dialogo con i dispositivi digitali.

Una serata di approfondimento nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca con la direttrice artistica del festival Lucrezia Ercoli (foto) che racconterà la genesi del progetto MeGa, un viaggio nell’arte contemporanea dal reale al virtuale, e illustrerà le opere che compongono "Oltre lo sguardo".

Ospite anche l’artista e filosofo Francesco D’Isa, esperto di arti visive e nuove tecnologie, con uno speech sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per il mondo della creazione artistica e filosofica. Sarà l’occasione per presentare la pubblicazione - edita quest’anno e annunciata in anteprima al Salone del libro di Torino - che raccoglie testi critici sulle implicazioni filosofiche e culturali dell’esperienza di MeGa, uno spazio virtuale nato per contenere un’idea, il concetto di "popsophia".

Il nuovo allestimento "Oltre lo sguardo" sarà visitabile su prenotazione durate le serate del festival, da venerdì 7 a domenica 9 luglio. La galleria virtuale esporrà nelle sue sale, percorribili e visitabili tramite visori Vr, opere, sculture, fotografie che hanno come tema centrale il ribaltamento dello sguardo del visitatore. Un andare "oltre" che è sia fisico (oltre lo spazio reale) sia filosofico (oltre ciò che l’immagine sembra proporre, tema caro ai surrealisti e dadaisti). Una "questione di sguardi" che ha l’ambizione di lanciare una nuova progettualità all’interno della multiforme esperienza di Popsophia.

L’ingresso alla mostra è gratuito su prenotazione. Per prenotare è necessario inviare un messaggio Whatsapp al numero +39 339 810 8134 e seguire le istruzioni. Sarà possibile selezionare la fascia oraria preferita fino ad esaurimento delle disponibilità. La mostra sarà aperta dal 7 al 9 luglio, dalle 21.30 alle 23.00 nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca.