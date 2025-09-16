Una prestigiosa regata assegnata a Pesaro. Domenica 28 sotto il faro del San Bartolo

La Federazione Italia Vela ha assegnato al Circolo Velico Ardizio l’organizzazione della prima prova del campionato zonale (Marche) "ILCA 2026". La regata si svolgerà domenica 28 settembre nello specchio d’acqua antistante il faro di Pesaro, ben visibile dal parcheggio sulla collina San Bartolo in prossimità del ristorante Gibas, mentre la base nautica sarà al porto di Pesaro. Vista l’importanza della manifestazione che richiederà un grande sforzo organizzativo, il Circolo Velico Ardizio si avvarrà della collaborazione di altri sodalizi: Club Nautico, Lega Navale e Sub-Tridente Pesaro.

Intanto, nell’alto Garda si è tenuto il campionato italiano giovanile classi veliche in singolo, con quattro giorni di regate, dal 4 al 7 settembre: si tratta di un evento sportivo dedicato ai migliori velisti selezionati dalle varie zone Fiv, tra cui le Marche con 5 partecipanti, uno dei quali era il pesarese Gianni Brigidi (foto). Il Circolo Velico Ardizio e il Club Nautico Pesaro, che da qualche anno collaborano nella promozione di una squadra agonistica pesarese, hanno supportato la trasferta dove inaspettate condizioni di vento debole, che hanno restituito un campo di regata di difficile interpretazione, si sono intervallate a sferzate di vento gelido da nord a 20 nodi. Il livello si è dimostrato molto alto per la presenza di campioni mondiali e nazionali, alcuni candidati olimpici, non permettendo a Brigidi, alla prima esperienza a questi livelli, di rientrare nelle posizioni della batteria Gold, che si forma dopo la seconda giornata di prove. Dopodiché, nella batteria Silver, Gianni ha raggiunto un 6° posto con vento leggerissimo e posizioni intorno al ventesimo col vento teso dell’ultima giornata che lo collocano al 19° posto di batteria e 72° su 105 in classifica generale. Tra i partecipanti marchigiani, il pesarese è risultato terzo.

