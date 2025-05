Una protesta tira l’altra: "Il Corso è messo male. E in periferia un disastro"

C’è un tema che mette d’accordo tutti i pesaresi: la mancata manutenzione delle strade cittadine e la condizione in cui sono ridotti gli asfalti delle strade dal centro città fino alla periferia. "Tutte le vie di Pesaro sono piene di buche – dicono Bruno Saccomanni e Ennio Bruscolini, indicando la situazione in cui si trova via Turati –. Questo è solo uno dei tanti crateri che ci sono, ma speriamo che intervengano al più presto con il ripristino degli asfalti, perché così sono pericolosi". Cambiando quartiere non cambia la musica: "Io giro soprattutto in auto – spiega Gaia – ma devo dire che una delle strade più disastrate della città è proprio la parte finale di Corso XI Settembre". Poco distante una signora che sta passeggiando ci dice: "Proprio ieri ho segnalato al Comune di Pesaro una buca pericolosa all’altezza di via Cimarosa. Ho compilato un modulo per chiedere di intervenire, speriamo vengano al più presto". Sposandoci verso la parte più periferica della città, Marzia Paolini, motociclista, aggiunge: "La rotatoria di Strada Montefeltro, di fronte alla concessionaria Lazzarini, è davvero dissestata, così come quella dei Monumenti a Villa Fastiggi. Difficile da percorrere in moto, ma bisogna andare piano anche con la macchina. Sottolineo anche la situazione in cui versa la strada davanti all’azienda Scavolini, a Chiusa di Ginestreto, dove ci sono buche belle profonde".

Erica Perugini, titolare della Ciclofficina Perugini di Villa San Martino però sottolinea: "Tempo fa – dice – poco distante da qui, si era formata una buca e ho segnalato il problema al Comune. Sono intervenuti subito per chiuderla". E aggiunge: "Qui in negozio capitano persone che con le loro bici sono incappati nelle buche (che si formano maggiormente a bordo strada, dove passano le bicilette) e hanno avuto problemi coi cerchi e forature".

Infine, sul tema, ci scrive anche un lettore: "Voglio fare una critica all’operato del sindaco di Pesaro, in quanto la musica non è cambiata e le strade sono un colabrodo – dice –. Biancani diceva che avrebbe sistemato le buche in città, mentre invece sono aumentate. Diceva che avrebbe sistemato via Gagarin, ma non ho visto nulla di migliorato e tutti i giorni si vedono le auto fare zig zag tra una buca e l’altra. Mi auguro che anche qualche altro cittadino suggerisca al sindaco di fare qualcosa per queste martoriate strade. Lui è molto veloce quando vuole: sì, ad aumentarci la Tari caspita quanto è veloce!".

