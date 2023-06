Una raffica di furti in via Sirolo Ladri scatenati in otto appartamenti Rubati ovunque gioielli e denaro

I ladri sono particolarmente affezionati alle palazzine che si trovano in via Sirolo, all’altezza della rotatoria di via Milano. Solo negli ultimi giorni hanno messo a segno colpi a raffica, ripulendo o tentando di entrare, a seconda della presenza o meno dei residenti all’interno, in ben otto appartamenti. Lo hanno fatto con una abilità notevole e soprattutto sospetta: entrando dal portone, con l’aiuto di chiavi universali che hanno consentito loro di non fare alcun rumore e quindi di operare sapendo che nelle stanze non si trovava nessuno. Così a una giovane coppia che era andata in vacanza per qualche giorno, è toccata una brutta sorpresa: quando, domenica scorsa, è rientrata ha trovato tutto sotto sopra. Spariti i soldi che si trovavano in casa, circa ottomila euro, così come un collare d’oro di notevole valore. Oro e denaro sono quello che i ladri hanno cercato e trovato anche in altri appartamenti di tre palazzine che sono diventate insolitamente oggetto di continue attenzioni. Niente tv, computer, elettrodomestici di valore, solo denaro. Spariti gioielli e contanti infatti in almeno altri quattro appartamenti, tutti visitati alla luce del giorno con la stessa tecnica delle chiavi universali, mentre in altri casi i ladri hanno provato ad entrare dal terrazzo, ma rendendosi conto che all’interno c’era gente hanno desistito.

Nella zona c’è allarme. "Siamo nel mirino – ci dice un residente che preferisce restare anonimo – i ladri sembra che ci abbiano proprio preso di mira, sanno che l’appartamento è vuoto ed entrano in azione sicuri, poi cercano solo soldi e gioielli. E’ accaduto anche in questo fine settimana". Episodi non nuovi: "Ai primi di giugno in questi palazzi c’erano stati altri furti – dice un’altra residente al citofono – abito qui da poco ma l’aria non è per niente bella, siamo preoccupati". Un’altra signora esce dal portone di uno dei tre stabili: "No, non voglio dire nulla, devo andare a lavorare, so che ci sono stati furti, ma non voglio aggiungere altro". Un senso di insicurezza alimentato dai fatti, dagli oltre dieci furti messi a segno nel giro di tre settimane e dalla puntuale assenza da casa dei residenti durante i colpi. Una situazione di incertezza che sta consigliando più di uno degli inquilini dei tre palazzi a dotarsi di telecamere e di sistemi di allarme che fino ad ora erano assenti nel complesso residenziale che si trova sul retro di via Milano.

Un altro furto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì in un negozio di vernici con annesso magazzino in via Sonnino. Anche in questo caso i ladri hanno evitato di prendere merce e sono andati dritti al registratore di cassa dal quale hanno prelevato denaro in contante. Per entrare nei locali hanno forzato una vetrata approfittando del buio. Danni alla struttura, oltre ai soldi spariti.

Davide Eusebi