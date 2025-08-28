Una rampa per abbattere gli ostacoli alle carrozzelle

In viale Trieste a Ponente ci sono tre scalini che impediscono alle persone in carrozzella di passare – come gli altri cittadini – nel percorso che collega viale Trieste - Rotonda Bruscoli - Circolo Canottieri - Moloco - molo di Levante. "Da tempo volevo affrontare la questione del camminamento tra Bagni Tino e il giardino pubblico – dice Giovanni Dallasta, consigliere regionale uscente e candidato da Forza Italia alle regionali –. Per me l’abbattimento delle barriere architettoniche è sempre stata una priorità. Ritengo che realizzando una rampa della pendenza adeguata al posto della scaletta si risolverebbe la radice del problema. Questo camminamento potrebbe diventare accessibile alle carrozzelle delle persone con disabilità, mentre ora non lo è. Ad essere migliorata sarebbe anche la sicurezza di tanti pedoni".

Cosa intende Dallasta lo spiega. "Il marciapiede di Ponente, lato mare, termina in una curva. Spesso i pedoni non attraversano la strada come dovrebbero fare, immettendosi nel camminamento, sul lato della banchina del porto canale per intenderci. In molti rischiano di essere agganciati dalle automobili. Con una riqualificazione di questo tratto, credo che anche i pedoni come le persone con disabilità saranno invogliate a sfruttare il nuovo percorso con la rampa". Quale soluzione? "Sono riuscito ad intercettare 15mila euro di fondi regionali per mettere a terra il progetto di modifica. Ho informato l’amministrazione comunale di questa disponibilità e del progetto necessario per l’abbattimento delle barriere esistenti". Che cosa le hanno detto in Comune? "Con i soldi da me trovati realizzeranno l’intervento che prefigura la piena accessibilità".