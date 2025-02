"Una rapina nel ’97, ma mai successo un furto così"

"I ladri si sono persi un ciondolo a forma di corno rosso, nella fretta di fuggire probabilmente gli è caduto davanti alla vetrina che hanno spaccato. Spero che porti fortuna a me". E’ l’amaro commento con la speranza che la polizia riesca a rintracciare presto i malviventi di Maura Montesi, che gestisce la gioielleria Ceccarelli. Uno di quei negozi storici del centro, il cui ingresso si affaccia su via Castelfidardo. Una via secondaria, tuttavia molto frequentata durante il giorno vista la presenza non solo di negozi ma anche di studi medici e uffici. "Non ci era mai capitato un furto simile – racconta –. Nel 1997 eravamo stati vittime di una rapina. In quel caso i malviventi erano entrati con le pistole. Io non mi sono accorta di movimenti strani i giorni scorsi, non ho notato persone losche gironzolare da queste parti per fare un sopralluogo. E’ anche vero però che non posso guardare con sospetto tutti quelli che si fermano a guardare la vetrina. Mi sono accorta di quello che era successo quando, all’apertura pomeridiana, ho sollevato la serranda. Mi sono trovata davanti a questo foro che avevano fatto nel pesante vetro antisfondamento". Incredulo anche il negoziante dell’esercizio commerciale a fianco. "Non mi sono accorto di nulla – racconta il gestore della rivendita di vini la cui vetrina si trova a fianco della gioielleria –. A quell’ora il negozio era chiuso. Abbiamo riaperto verso le 16 e abbiamo visto l’auto della polizia con gli agenti che facevano i rilievi".

ant. mar.