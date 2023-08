Una sacchettopoli lungo il Corso "Non ci si può presentare così"

Montagne di sacchetti accatastati nelle vie del salotto buono cittadino. Si tratta dei rifiuti per la raccolta differenziata. Non una novità dunque, ma la cosa salta particolarmente all’occhio in questo periodo, quando anche la sera il centro si anima per le iniziative che vi si svolgono. Come ad esempio "In gir per Fan". "Non vorrei adesso che per un sacco dell’immondizia in mezzo al Corso, passasse l’idea che la manifestazione ’In gir per Fan’ non sia andata bene – mette le mani avanti Etienn Lucarelli – perché come assessore ho ricevuto solamente lodi e complimenti". Poi aggiunge: "Chiedete ad Aset o all’assessore competente che è Samuele Mascarin per vedere se loro hanno ricevuto segnalazioni o proteste di cittadini o turisti".

Mette i cavalli di Frisia in mezzo alla strada, Etienn Lucarelli, anche se l’amministrazione viene tirata in ballo, non perché la manifestazioni non abbia avuto successo, ma per un problema legato al coordinamento tra le varie istituzioni. A portare alla ribalta la situazione del Corso sono stati gli stessi commercianti che camminavano lungo la principale arteria del centro. Risalendo dalla piazza verso borgo Cavour, con tutti i ristoranti aperti e affollati, ad ogni angolo balzavano agli occhi montagne di sacchi di plastica accastatati. "Ma in occasione di una festa che ha visto la partecipazione di tantissime persone, non si può presentare la via salotto della città in queste condizioni. E non si capisce perché nessuno abbia pensato di chiamare l’Aset per anticipare la raccolta dell’immondizia: bastava un camioncino che raccogliesse tutti i sacchetti prima che partisse la manifestazione e cioè poco dopo le 20".

Barbara Marcolini vicepresidente di Confcommercio e con un negozio proprio nell’angolo di piazza XX Settembre, aggiunge: "Evidentemente gli organizzatori della manifestazione non si sono coordinati con l’Aset e quindi capitano anche di questi disguidi – dice –. Tra l’altro vorrei spezzare una lancia in favore dell’Aset perché è stata sempre collaborativa in queste occasioni, e cioè quando ci sono state delle manifestazioni in centro, alle esigenze degli esercenti. Sicuramente se c’erano mucchi di sacchetti negli angoli non è stato un bel vedere perché di persone in città ce ne sono tante, soprattutto con la manifestazione ’In gir per Fan’. Era già capitato in passato, sempre per un mancato coordinamento tra gli organizzatori e l’Aset. Queste cose comunque non dovrebbero accadere". Anche perché a qualcuno sono tornate alla mente le parole di Francesca Puglisi del Pd che ha parlato della sua città "come molto bella, ma un po’ trascurata".

m.g.