Una sala per Venturi, scienziato d’altri tempi

Nel pomeriggio di domenica nel Museo dei Fossili di Apecchio si è svolta la cerimonia di dedica della sala principale allo scomparso professor Federico Venturi per anni docente di paleontologia presso l’Università di Perugia.

E’ stata scoperta una targa commemorativa e una foto dello scomparso professore, alla presenza del sindaco Vittorio Alberto Nicolucci, della consigliera delegata alla Cultura Giulia Pazzaglia e del curatore del museo Domenico Bei, della moglie e della figlia di Venturi e di numerosi collaboratori amici ed appassionati di fossili provenienti dall’Umbria e dalle Marche Nel ricordarlo, sono intervenuti molti amici e collaboratori che hanno evidenziato oltre alle sue conoscenze e scoperte scientifiche le indubbie qualità umane. "La sala del museo a lui dedicata – ha detto il sindaco Nicolucci– è la dimostrazione di stima e affetto che la città di Apecchio nutre nei confronti di questo importante studioso che ha speso la sua vita nello studio e nelle ricerche scientifiche del nostro territorio". "Il prof Venturi – ha spiegato nel suo intervento il curatore del museo di Apecchio Domenico Bei – mai lesinava nelle sue pubblicazioni, di inserire anche i nomi di chi aveva lavorato con lui e godeva per questo della immensa stima di tutti i suoi collaboratori". "Federico era un grande uomo, un grande amico – ha detto Paolo Faroni, esperto della paleontologia del territorio – l’ultimo vero scienziato che si richiamava ai grandi studiosi italiani del secolo scorso. Sempre collaborativo con tutti, aveva la ’necessità’ di divulgare le sue conoscenze scientifiche e di trasmettere la sua passione per la paleontologia. Sempre disponibile al confronto, mai presuntuoso o arrogante, dava spazio e riconoscimento a tutti quelli che collaboravano alle sue ricerche". Federico Venturi è stato un paleontologo italiano di fama internazionale, specialista delle ammoniti del Giurassico inferiore. Figlio di Filippo Venturi (entomologo e docente alle università di Padova e Pisa), Federico si laureò in scienze naturali presso l’Università degli Studi di Perugia nel 1969. Dal 1970 si è occupato di geologia e paleontologia, specializzandosi in ammoniti giurassiche dell’Appennino Centrale (Successione Umbro Marchigiana). Dal 1975 è stato docente di Paleontologia all’Università degli Studi di Perugia, venendo quindi nominato nel 1982 Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, carica che ha ricoperto fino al 2010. Nel corso della sua attività di studioso ha pubblicato più di 60 articoli di ricerca e due libri. Venturi morì improvvisamente il 27 giugno 2020 in una escursione di studio in Abruzzo. Per anni studiò assiduamente le stratificazioni rocciose del Monte Nerone collaborando alla classificazione e alla divulgazione delle ammoniti fossili presenti nei musei di Apecchio e Piobbico. Amedeo Pisciolini